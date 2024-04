Albert Barranco desmiente el mayor mito de 'Supervivientes': "Me lo dijeron para que me quedara callado"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Cada año, con el inicio de una nueva edición de 'Supervivientes', los exconcursantes aprovechan la oportunidad para compartir sus experiencias, anécdotas y curiosidades del programa. La gran cantidad de famosos que han pisado la isla es notable. Por esta razón, varios espacios de Telecinco dedican secciones especiales al concurso de supervivencia, donde los exconcursantes ofrecen sus opiniones sobre los participantes actuales.

Posado de Albert Barranco en 'Supervivientes 2020'

En ' Fiesta ', Albert Barranco , marcada por la pandemia,. Durante las últimas galas, se vio a concursantes como Carmen Borrego Zayra Gutiérrez , recibir comentarios como: "", una afirmación recurrente en varias ediciones del programa.

El exconcursante de 'Supervivientes' aseguraba que la frase se utiliza para tranquilizar a los concursantes durante el inicio del concurso. "Yo no me adapté en la vida. Eso me lo dijeron a mí para que me quedara callado 21 días y así no daba la lata, pero llega el 22 y sigues peor". No obstante, varios colaboradores intentaron respaldar la teoría, incluso sin haber estado en la isla, como lo hizo Belén Rodríguez: "Pero en 21 días se te pasa el hambre y ya te aclimatas".

Otros exconcursantes también confirman que es falso

Durante la intervención de Albert Barranco en el plató de 'Fiesta', también estaban presentes Ana Luque y Yulen Pereira, ambos concursantes de la edición de 2022. Los dos corroboraron las afirmaciones de Barranco y señalaron que lo mencionado por Belén Rodríguez no era cierto; después de pasar los 21 días, aseguraban que el cuerpo seguía experimentando la necesidad de comida y la adaptación era imposible. De este modo, estos tres exparticipantes han desmentido uno de los mayores tópicos de la historia de 'Supervivientes'.