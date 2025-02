Loreto Valverde y María Abradelo hablan en '59 segundos' de las mujeres florero y de los jefes babosos

Por Pablo Fernández Pérez | |

Durante décadas, el papel de la mujer en televisión ha estado relegado al de acompañar al hombre presentador, sin decir muchas veces nada, solo mostrándose para acompañar y "decorar" un plano o plató. Esto se ha conocido como "mujer florero" y, por desgracia, no hace tanto de esa época. Precisamente de esto hablaron en el programa de '59 segundos' del pasado 19 de febrero, junto con Loreto Valverde y María Abradelo como invitadas.

María Abradelo en '59 segundos'

Todo giraba en torno, de la productora de Jordi Évole . Nada más comenzar el la sección, Gemma Nierga lanzaba la pregunta de forma directa a sus dos invitadas:. Sorprendentemente, ambas contestaban que no. "Yo pienso que una mujer que sabe cantar, bailar e interpretar", respondía María Abradelo. Por otro lado, Loreto Valverde decía: "Era un culto totalmente a la imagen bella femenina y yo tengo que decir que".

A continuación, Nierga abordaba un nuevo tema: "Os voy a preguntar por jefes babosos que tuvisteis que quitaros de encima". En primer lugar, Abradelo contestó: "En mi vida, quizás, no he hecho más porque no he pasado ningún peaje (...) Yo me he levantado de un despacho, me he ido y me han dicho: 'En esta cadena no triunfarás porque no chupas...' y dije: 'Pues mira, no triunfaré'". A Loreto Valverde, por su lado, se le leía la siguiente declaración suya: "Cuando me encontraba con algún directivo gay casi era motivo de alegría, estaba más relajada".

Una dura realidad

"¿Tan habitual era el acoso?", preguntaba la presentadora a Valverde, y ella contestaba: "Yo, en televisión, no he sufrido nada de esto, pero en teatro sí. Con algún productor o director de teatro sí que he tenido que parar los pies en un momento dado". En ese momento, Abradelo confesaba: "Yo he llegado a dar una bofetada e irme del despacho", lo que arrancaba un gran aplauso en todo el plató. Sin duda, estos son testimonios de dos mujeres que han pasado por situaciones que jamás deberían haber vivido.