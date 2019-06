Los planes de Telecinco con la boda de Belén Esteban: Jorge Javier se irá para presentar 'Deluxe' en directo

Uno de los momentos más esperados de la vida de Belén Esteban ha llegado. La Princesa del Pueblo se casará por segunda vez este sábado 22 de junio y lo hará con Miguel Marcos, un conductor de ambulancias al que conoció cuando sufrió hipoglucemia y del que se ha terminado enamorando. Tras su fallida relación con Fran Álvarez, la colaboradora de 'Sálvame' está viviendo con Miguel una bonita historia de amor que sin duda ha monopolizado infinidad de horas de contenido de los principales espacios de corazón de Telecinco y portadas del mundo del corazón. Es por ello que sin duda esta boda es uno de loso momentos mediáticos más importantes del mundo de la prensa rosa.

Es evidente que la boda va a estar repleta de rostros televisivos, especialmente del universo de La Fábrica de la Tele, productora para la que trabaja Belén Esteban. Es por ello que entre el público surgía una importante duda:¿Será la boda el evento que centrará la parrilla de Telecinco ese día? Pues bien, FormulaTV ha podido conocer cuál es el plan que tiene la cadena para cubrir en directo el enlace más esperado del año y sí, sabiendo lo que hay preparado queda claro que

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Así se cubrirá en 'Socialité' y 'Viva la vida'

Tal y como ha podido saber FormulaTV, Telecinco emitirá con total normalidad 'Socialité' este sábado 22 de junio, con María Patiño al frente. La periodista se hará cargo del programa que dedicará gran parte de sus contenidos a hablar del enlace que se producirá unas horas después. De esta forma, la andaluza presentará el programa y después abandonará las instalaciones de La Fábrica de la Tele para desplazarse hasta el lugar en el que se desarrollará el multitudinario evento en el que estarán muchos otros periodistas relacionados con el universo Telecinco. La cobertura pasará entonces a 'Viva la vida', espacio en el que también se hablará ampliamente del tema.

'Deluxe'... ¡con Jorge Javier en directo!

¿Qué pasará entonces con 'Sábado deluxe'? Este portal ha podido saber que también se emitirá con normalidad, en su franja de emisión habitual... ¡y con Jorge Javier Vázquez al frente!. El presentador abandonará la boda a media tarde para desplazarse hasta Telecinco, donde conducirá una entrega muy especial de 'Deluxe', ya que estará dedicada casi al completo a hablar del enlace de Belén. El contar con el catalán en plató será altamente atractivo para los espectadores ya que el conductor podrá desvelar en primera persona todo lo que no hemos visto del enlace. Junto a él encontraremos a un amplio equipo de colaboradores cuyas identidades no han sido confirmadas todavía. Es previsible que se contará con los periodistas que no hayan sido invitados por Belén a la vida y que por tanto no tienen obligación alguna ese día.