Por Sergio Navarro |

Los aspirantes de 'MasterChef' ya se han adentrado en la recta final de la edición y librarse de un delantal negro es cada vez más complicado. Menos para Luca que tiene un don para asegurarse su continuidad sin pasar (casi nunca) por la prueba de eliminación. En la entrega del lunes 29 de mayo volvió a salvarse con su cocinado en el primer reto, algo que no pareció nada bien a uno de sus compañeros, a Jotha.

Luca en 'MasterChef 11'

Lo que tenían que elaborar era un plato libre de alta cocina utilizando al menos uno de los condimentos (de los que tenían en la caja misteriosa) y una de las especias usadas en el minirreto anterior.. Con catas a ciegas, dijeron uno a uno cuál es que el más les había gustado y mientras que Francesc y Fray Marcos se quedaron con el cocinado de Jotha, ninguno eligió el de Luca.

Aun así, lo importante era el criterio del jurado, que fue dando una valoración individual a los diez aspirantes que siguen en el concurso. En general, esperaban mucho más de ellos y aseguraron que parecían platos de un primer programa. Pilu y Eneko fueron los mejores, aunque dejaron claro que sus platos tampoco eran para tirar cohetes.

Lluís, Claudia, Ana y Jotha fueron los peores, pese que este último se llevaran dos votos de los exconcursantes. "Claro, como he hecho algo que no ha gustado a los jueces, pero a los invitados sí, me lo tengo que poner (el delantal negro) e ir a eliminación", se quejaba Jotha.

Discrepancias con Jotha

"Luca, se nota que te estás tomando en serio el emplatado y eso se ha reflejado en el orden de tu plato. La carne estaba en un buen punto de cocción, había trabajo, pero tienes que tener más cuidado con la limpieza", le decía Samantha Vallejo-Nágera en su valoración. Jotha no paraba de poner caras, hasta el punto en el que Jordi Cruz le preguntaba si estaba de acuerdo, algo que el concursante dejó claro que no. Tiene que claro que su plato estaba "bastante mejor" que el de Luca.

"Yo no sé qué le pasa a este hombre conmigo, pero chico, vive tu vida, deja a los demás que vivan la suya. Es que no entiendo qué pedazo de fan", decía el joven, en declaraciones a cámara. La prueba acabó y los concursantes volvieron a las cocinas para al siguiente reto, cuando Jotha aseguró que seguía pensando que su plato era mejor.

Pero ni corto ni perezoso, Luca exclamó: "Me da igual. Estoy orgulloso de haberme salvado en estas fechas del concurso porque sé que mi plato no estaba espectacular. Sé que me queda mucho por aprender y que la gente opine lo que quiera". Posteriormente, en declaraciones a cámara, añadió: "Pobrecito. Él se piensa que su plato era mejor que el mío. O sea, imagínate el nivel cultural gastronómico que tiene este señor para decir esta tontería. O sea, ¿hola? Chico, por favor, ubícate".