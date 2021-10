La noche del lunes 25 de octubre, 'MasterChef Celebrity 6' emitió un nuevo programa en La 1 de Televisión Española, en la que se contó con la presencia de invitados como Bibiana Fernández y Anabel Alonso, Las Retales; el chef Toño Pérez y Amelicious, aspirante de 'MasterChef 9'. Además, uno de los aspirantes expulsados recuperó su puesto gracias a la repesca, en la que Miki Nadal se convirtió en el ganador, mientras que Victoria Abril corrió la suerte opuesta, al fallar en la eliminatoria y tener que despedirse del talent culinario.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 6' en su séptimo programa

La noche arrancó con los aspirantes recibiendo los platos a replicar según iban adivinando las canciones que interpretaban Alonso y Fernández, relacionadas con cada una de las elaboraciones, como fueron los casos de "Sarandonga", de Lolita Flores; "Bacalao", de Julio Iglesias o "Mojo picón", de Caco Senante, entre otros temas en español. Un reto en el que los jueces apuntaron al plato de Carmina Barrios como uno de los más complicados, lo que no minó su confianza, al igual que ocurría con Juanma Castaño, al ser un postre con múltiples elaboraciones, al igual que el trabajo de Verónica Forqué. Unas dificultades que acabaron pasando factura a los aspirantes, que fueron situados en puestos bajos de la clasificación, mientras que David Bustamante y Abril encabezaban la lista en primer y segundo puesto, al presentar una réplica "perfecta" y "casi perfecta", respectivamente.

Para la prueba de exteriores, el equipo se trasladó al Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cáceres, donde el jurado "engañó" a los aspirantes al asegurar que no habría repesca, para sorprenderlos en la recta final del programa con el regreso de sus compañeros. Una vez allí, los aspirantes debían elaborar menús diseñados por los jueces Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, con Bustamante y Castaño como líderes de cada equipo: el primero trabajó con Abril, Eduardo Navarrete, Belén López y Arkano, mientras que Castaño lideró a Barrios, Iván Sánchez y Forqué. El reto terminó con ambos capitanes al límite, especialmente en el caso de Bustamante, cuyo equipo presentó platos "de retaguardia". Mientras, el grupo de Castaño presentó "los platos a tiempo y con un aspirante menos", aunque sin capitán, lo que no evitó que se salvaran de enfrentarse a la temida eliminatoria.

Esta noche despedimos a Victoria Abril de la aventura de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos tu talento y formar parte de esta gran familia https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/rmYuOoHobG — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

"Me estaba reponiendo de una depresión"

De esa forma, Bustamante, Abril, Navarrete, López y Arkano tuvieron que enfrentarse al desafío de elaborar platos saludables adecuados para ser congelados a lo largo de varios días. Un reto en el que también tuvieron que medirse los aspirantes eliminados, antes de que Nadal fuera repescado, y en el que cada uno de los delantales negros recibió un electrodoméstico prohibido por parte de sus excompañeros, al igual que se les otorgó una técnica de cocinado que debían emplear en sus elaboraciones. El reto, sin embargo, terminó sobrepasando a Abril, algo que no pasó desapercibido a los jueces tras catar su plato, calificado como un "mal trabajo", que la dejó en la cuerda floja junto a Arkano.

"Tienes que centrarte y traer otra actitud, estás muy negativa. Tenemos una mezcla de verduras semicruda y un gazpacho que saber raro", declaró Cruz, sobre el resultado del cocinado de la actriz, a quien no le sorprendió su expulsión. "Estoy cansada, agotada. Mentalmente, también", confesó Abril, quien tampoco negó bloquearse en ciertas situaciones. "Me llevo que el programa me ha salvado la vida. Venía de una depresión y una crisis existencial grave, por el Covid. Me estaba reponiendo en mi casita y, entonces, llegasteis vosotros", manifestó la actriz, agradecida, tras lo cual apostó por la victoria de Bustamante, "porque se empeña tanto que es imposible que no lo consiga".