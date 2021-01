Luis, emocionado al despedirse de 'Pasapalabra' tras perder la silla azul: "Estás entre los grandes"

El martes 26 de enero, 'Pasapalabra' emitió el momento más emotivo de sus últimas entregas cuando uno de sus concursantes más veteranos, Luis de Lama, quedó eliminado en la prueba inicial para luchar por ocupar la silla azul del concurso frente a Diego, un nuevo concursante originario de Jaén, con quien mantuvo uno de los duelos más extensos del formato. El momento, de hecho, se produjo justo cuando tanto Diego como Luis contaban con un error cada uno, por lo que cualquiera de los dos podía fallar y quedar fuera del concurso al ser un duelo muy ajustado.

Diego y Luis, durante su duelo al comienzo de 'Pasapalabra'

No obstante, Lama fue quien finalmente quedó eliminado cuando se enfrentó a la definición de "capa externa del sol formada por gases que emiten luz", a la que respondió con la palabra "fóculo", que resultó ser incorrecta. "Es fotosfera", señaló un triste Roberto Leal, antes de pedir un "aplauso tremendo, enorme", para un concursante que hizo su primera aparición el 24 de septiembre de 2020 y había acumulado 84 programas a sus espaldas. El presentador cedió entonces la silla azul a Diego, antes de acercarse a Luis, lamentando el no "poder abrazarte". "Sabíamos que podía pasar. Es lo que tiene 'Pasapalabra'", comentó Leal, apenado, antes de dar gracias al guardia civil "por lo personal, por habernos hecho disfrutar, porque eres un tío buena gente de verdad".

"Tus hijos van a estar muy orgullosos de ti, tu mujer también. Ya eres un grande de 'Pasapalabra' y gracias de corazón", añadió el sevillano, tras lo cual desveló que "a mí me has ayudado y eso se queda aquí", señalando el corazón, para después asegurar que "aquí tienes un colega y un amigo para siempre". Luis quiso responder entonces a las cariñosas palabras de Leal, pero acabó rompiéndose de la emoción, por lo que el sevillano quiso darle un tiempo y le dio la oportunidad a Pablo, su gran "rival" en el concurso, para hablar de quien se había convertido en un compañero y amigo tras tanto tiempo juntos. "Luis es una de las personas que es buena de verdad. Bueno con la gente que lo rodea, con su familia. Es un padrazo, un marido excepcional", alabó el concursante, quien subrayó que "de verdad, ha hecho historia por dentro y por fuera" del programa.

"Estás entre los grandes, que no se te olvide"

Roberto Leal y Pablo se despiden de un emocionado Luis en 'Pasapalabra'

"Muchas gracias a todo el público que me ha apoyado todos los días, de verdad", declaró Luis, emocionado, tras lo cual se mostró agradecido con Roberto "por las risas, lo bien que lo pasamos". "Pablo es un crack. Muchísimas gracias por ser tan buen compañero y tan buen amigo", prosiguió el eliminado, que relató cómo, "cuando terminamos las grabaciones, compartimos palabras". "Que sí, que luego cada uno estamos en nuestro atril y queremos llevarnos el bote, pero yo no voy contra él. Si puedo ayudarle a que él se lleve el bote porque sé que está mejor preparado, lo hago", aseguró Luis, para después dar las gracias "al equipo de 'Pasapalabra'".

"No quiero decir nombres, desde el primero al último porque luego te olvidas de alguien pero, aparte del bote, me llevo un montón de amigos. Espero seguir manteniendo el contacto con ellos", deseó el concursante. "Esta es tu casa, vas a volver a 'Pasapalabra'. Estás entre los grandes, que no se te olvide", declaró Leal, antes de despedir a Luis señalando que "te queremos mucho". "Estas cosas nunca te las esperas", confesaba Pablo, una vez que se retiró su compañero, momento en el que confesó sobre la duelo inicial que "por eso es la prueba que menos me gusta". "Va a ser un programa complicado. Yo tengo un pellizquito aquí, pero vamos a poner toda la energía para Diego, que se merece estar aquí", concluyó Leal.