Emilio Doménech ("Nanisimo") aparece por sorpresa en "El Rosco" de 'Pasapalabra'

El conocido colaborador de 'Al rojo vivo' y 'El objetivo', Emilio Doménech, se coló inesperadamente en "El Rosco" de 'Pasapalabra' el lunes 25 de enero. El concursante Pablo Díaz estaba inmerso en la última prueba del espacio de Antena 3, cuando se acordó de Doménech justo en el momento que le tocó responder una pregunta sobre un condado estadounidense ubicado en el estado de Georgia, en la localidad de Lakeland.

Pablo Díaz se acuerda de Emilio Doménech en 'Pasapalabra'

Nada más escuchar la cuestión que le lanzó Roberto Leal, el presentador del programa, Díaz sonrió al recordar un vídeo que vio de Doménech, pero no de su faceta como colaborador de programas de laSexta, sino como youtuber: "Hubo un run-off (segunda vuelta) en Georgia. Hay un streamer que se llama Nanisimo, que trabaja para Atresmedia y Newtral, y yo seguí en su Twitch las elecciones al Senado en Georgia con los condados", confesó el concursante.

Aprovechando que se encontraba frente a la cámara, Díaz le mandó recuerdos al colaborador de laSexta: "Un saludo para Emilio Doménech". A pesar de haber seguido al streamer en el recuento de votos en ese estado, el concursante no supo contestar a la pregunta que le hizo Leal. Sin embargo, consiguió superar a Luis de Lama, concursante que participó hasta en 83 entregas del programa, en un épico duelo donde ambos empataron con 21 aciertos, pero que Lama tuvo un fallo en la letra H.

La sorpresa de Emilio Doménech

Varios de los seguidores de Emilio Doménech compartieron con el colaborador el pequeño guiño que tuvo Pablo Díaz con él en 'Pasapalabra'. La respuesta del streamer a esta curiosa anécdota no se hizo esperar y compartió su reacción en su cuenta oficial de Twitter: "¿Quién me iba a decir a mí hace dos años que mi obsesión con los condados en las senatoriales de segunda vuelta de Georgia acabaría con mención en puto Pasapalabra? Si es que es surrealista, no me jodas".