Luis Rollán afirma que él no tiene ningún problema con Nagore Robles y que si hay mal rollo, debe ser porque ella tiene algún inconveniente con él. La presentadora acusó al antiguo concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' de haber intentado vender unas fotos de ella junto a su pareja, Sandra Barneda. Luis Rollán ha desmentido esta acusación frente al polígrafo y este ha desvelado que dice la verdad.

Luis Rollán planta cara a Nagore Robles en 'Sábado deluxe'

"Yo nunca he hablado de ella, jamás en la vida" decía tajante Rollán. "Yo puedo aceptar que haya mucha gente a la que le guste el concurso que he hecho y gente que no, pero el insultar o el hacer daño con cosas que no tienen que ver con el concurso...", continuaba el colaborador para dejar claro que él es inocente de la acusación de Robles. Eso sí, a raíz de esto el sevillano ha aprovechado para lanzarle un dardo: "Ahora Nagore es Oprah Winfrey, que se ha venido muy arriba", decía bromeando.

Además, Luis Rollán no ha dudado en opinar que "hay gente que tiene miedo a Nagore", como le cuestionaba Patiño, y aunque no ha querido dar nombres ni ha querido entrar demasiado en la polémica, se ha defendido diciendo: "Jamás en mi vida he hecho una entrevista hablando de ella, pero llega un momento en el que te tocan las pelotas y dices 'Tú serás mucha Nagore, pero yo soy mucho Luis'", concluía el exconcursante de 'Secret Story', afirmando que prefería cambiar de tema.

Sandra Barneda, la razón por la que Rollán no habla de Nagore.

Luis Rollán y Nagore no se hablan desde hace tiempo y parece que ambos tienen las cosas claras respecto a su distanciamiento. Sin embargo, eso no quita que él se acuerde de los buenos momentos que han pasado. "Yo tuve una buenísima relación con ella. He estado una sola vez en su casa, pero ella en la mía ha estado muchas, ha estado conmigo cuando Sofía estaba en un centro de desintoxicación". No obstante, todo esto ha cambiado y, según Rollán, si ahora no habla de Robles, es por respeto a Barneda. "Si yo no hablo de ella es por respeto, más que a ella, a su pareja, que además he trabajado con ella muchísimo y le tengo un grandísimo respeto", afirmaba.