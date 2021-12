La noche del jueves 23 de diciembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su final, en la que Jorge Javier Vázquez recibió por primera vez en plató a Luis Rollán tras su expulsión en la semifinal. Una ocasión en la que el sevillano aprovechó un momento de la gala para lanzar sus pullas contra Adara Molinero y Miguel Frigenti, con quienes se enzarzó en una tensa disputa.

Luis Rollán y Miguel Frigenti discuten en 'Secret Story'

"No es por ser reventado, pero si no ganan los gemelos, hoy ganan los malos", comentó Frigenti en el comienzo de la gala, tras lo cual añadió "pero no pasa nada, porque este reality es un reflejo de la vida y, en la vida, no siempre ganan los buenos. Aquí lo aceptaremos con una sonrisa y aplaudiremos". "Yo he ganado mucho entrando en 'Secret Story'. Estoy muy feliz y muy agradecido", declaró el manchego, contento. Ante sus palabras, Vázquez le instó a que tuviera "cuidado con trasladar a la sociedad lo que pasa en un plató, porque si tú escuchas fuera quienes dicen que son los malos, es para echarse a temblar. Lo que pase en un plató, se queda en un plató. No extrapolemos", despertando un aplauso inmediato en Rollán, que fue seguido por Isabel Rábago y, un poco después, por el público.

"Desde mi punto de vista y recién salido de la casa, no tiene nada que ver la percepción que se tiene allí con lo que aquí se ha estado viviendo", manifestó entonces el sevillano, para después opinar que "si quieren que ganen los Gemeliers, flaco favor les han estado haciendo muchos de los que estáis aquí con los comentarios que habéis hecho". Cuando el presentador le preguntó a quién se refería exactamente, Rollán apuntó a Molinero y Frigenti, "las personas que no se han podido levantar cuando he entrado, que ahí demuestran la educación que tienen". "No sé a qué te refieres, porque yo te he aplaudido cuando has entrado", replicó el manchego, mientras la madrileña lo tachaba de "ridículo", puesto que "sigue demostrando la clase de persona que es. Ahora mismo, haciéndome burla". "Te crees que eres una coach, una psicoanalista", replicó el sevillano, en referencia a los gestos que Molinero haría con sus gafas.

???? El plató está que MUY calentito ???? #SecretFinal pic.twitter.com/vGMn7rBSlA — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 23, 2021

"¡Ha tenido que salir para despertar!"

"Has estado agazapado. Lo que estás haciendo ahora en el plató es lo que tendrías que haber hecho en la casa. Falsito, que eres un falsito", acusó Frigenti, a lo que sumó que "ahora vienes aquí a dar el espectáculo. Lo que no has hecho en la casa, lo haces aquí. Se gana el sueldo dentro, guapo". "Cuando estáis allí, de uno en uno, no tenéis cojones. Tenéis que ir en manada", lanzó Rollán. "El que no ha tenido cojones en todo el concurso, has sido tú. Has estado escondido, has ido por detrás, de un lado a otro, siendo un auténtico falso, una mala persona", criticó Molinero, a quien el sevillano echó en cara que lo único que hubiera estado repitiendo "las mismas frases" durante "cuatro años".

"Y tú ponerte la peluca sucia para hacer el imbécil. Es lo único que has hecho en todo el concurso", señaló Frigenti, a lo que Rollán replicó que "pues mira, por hacer el imbécil, me he quedado el cuarto, reventado". "Porque has sido un falso, un cobarde", opinó el manchego. El sevillano criticó entonces que "nos damos golpes de pecho yendo de feministas, acusando a compañeros de machistas, y aquí se le ha faltado al respeto a una amiga mía", en referencia a su defensora Begoña, quien había protagonizado varios encontronazos con los dos exconcursantes. Un intercambio de pullas que estalló en aplausos por parte de Molinero y Frigenti: "¡Bravo! ¡Ha tenido que salir para despertar!", lanzaba la madrileña. "Cállese, señora, que hasta dentro de dos años no la vuelven a sacar", le instó el sevillano, mientras Vázquez trataba de seguir con la final, al mismo tiempo que se oía replicar a la aludida que "me vas a mandar tú a callar... pues no te queda nada".