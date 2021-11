Cada lunes, 'El debate de las tentaciones' se asoma a las pantallas de Telecinco para comentar imágenes inéditas de lo ocurrido dentro de las villas más famosas de la televisión. Sandra Barneda se pone al frente del formato, controlando a un elenco de colaboradores entre los que se encuentra Nagore Robles, su pareja. Como era de esperar, no es extraño que se les escape alguna que otra pulla.

Sandra Barneda y Nagore Robles, en 'El debate de las tentaciones'

Fue precisamente durante la noche del 22 de noviembre cuando todos intercambiaban impresiones sobre la complicada relación entre Rosario Cerdán y Álvaro Boix. De hecho, sus constantes infidelidades salieron a relucir en una acalorada discusión desde plató, cuando Robles se dispuso a exponer su punto de vista, pues los celos y el rencor están más que presentes en las rutinas de la pareja participante en 'La isla de las tentaciones'.

"No ha dicho nada distinto a lo que han dicho los chicos hasta ahora", comenzó aseverando. Asimismo, vio conveniente cerrar filas con la alicantina, para comunicar después: "Que a mí que me digas siete veces 'lo siento'... No lo sientes", sentenció. En ese momento, su interlocutora más directa era Sandra Barneda, quien respondió con un sonoro zasca: "No, no... Si ya lo tengo comprobado", aseveró.

El plató se inundó de aplausos

Por unos segundos, Robles no fue capaz de articular palabra, al tiempo que esbozaba una sonrisa y un guiño: "¡Ya te la devolveré!", comunicó. Mientras, Barneda no podía parar de reírse ante las palabras que había pronunciado, eso sí, pidiendo perdón a su pareja. "¡Si Rosario es combativa, no os imagináis como soy yo!", reiteró Nagore. Inmediatamente después, el programa pasó a otro tema, apuntándose una nueva anécdota en su haber.