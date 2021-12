Dos días antes de poner punto final a 'Secret Story: La casa de los secretos', Telecinco emitió la semifinal el martes 21 de diciembre, con Carlos Sobera al frente. Como ya se había adelantado, en dicha cita uno de los cuatro finalistas tendría que poner fin a su paso por el programa, suerte que finalmente corrió Luis Rollán, al obtener tan solo un 1,0% del apoyo del público.

Luis Rollán habla con Carlos Sobera tras conocer su expulsión de 'Secret Story'

La noche arrancó con la organización mostrando el reparto de los votos en positivo entre los cuatro candidatos a la victoria, situados entonces en un 61,5%, un 34,5%, un 3,2% y 0,8%, cifras que no distaban mucho de lo que se había mostrado durante la cita del reality con Jordi González, dos días antes. De hecho, hora y media más tarde, las cifras apenas habían variado, cuando tan solo el primer porcentaje perdía un punto. Por su parte, tanto la segunda cifra como la cuarta subían 0,2, mientras que el tercero añadía 0,6, lo que dejaba claro la preferencia mayoritaria de los espectadores que estaban votando por su favorito.

Tras varios careos entre los finalistas, el programa reunió a los cinco en la sala de expulsión, donde por fin conocieron el nombre del menos votado, Rollán, quien se fundió en varios abrazos con el resto de finalistas. "Quiero dar las gracias primero a todos mis compañeros, por compartir conmigo esta experiencia que me llevo, única e irrepetible", declaró el sevillano, tras lo cual envió "un abrazo gigante" a los cuatro presentadores del reality y a "todo el equipo que está aquí, que el público no ve y que es grandioso el esfuerzo que hace por nosotros para vosotros". "Y, en especial, a los señores y señoras que me han aguantado tres meses en el Cubo, que me los llevo en el corazón", concluyó Rollán, con humor, inmensamente agradecido.

¡Luis Rollán se queda a las puertas de la final y se convierte en el 4º finalista de La Casa de los Secretos! #SecretSemiFinal pic.twitter.com/YXCziSiq1a — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 22, 2021

"Me llevo muchísimas cosas"

"De parte de todo el equipo también, nuestra más sincera enhorabuena por haber llegado tan lejos y muchas gracias por el abrazo, que recogemos con cariño", respondió Sobera, antes de dirigirse al resto de finalistas, a quienes felicitó "porque ya estáis en la gran final, vosotros sí que podéis optar a llevaros el premio de 50.000 euros de la primera edición de 'Secret Story'". Asimismo, el presentador tuvo la oportunidad de charlar un rato a solas con el sevillano, quien tuvo la oportunidad de ver un breve repaso de sus tres meses de concurso. "Estoy contento, estoy satisfecho de mí, de mis logros, de haber vivido la experiencia como sé vivir las cosas, intensamente", declaró el concursante, para después recalcar que "me llevo muchísimas cosas" de su larga estancia en el reality.