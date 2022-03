Luis Tosar fue uno de los invitados en 'laSexta noche', donde habló acerca de cómo está viviendo la invasión rusa en Ucrania. También hubo espacio para otros temas que afectan a España, como es el caso de la huelga de los transportistas, entre otros muchos que surgieron a lo largo de la entrevista. No obstante, a pesar de que no es corriente verle hablar en un programa de este estilo, el gallego habló sin pelos en la lengua de todos estos aspectos.

Luis Tosar

José Yélamo sugirió que, con la inestabilidad que se lleva viviendo desde febrero de 2022, la subida de precios, el elevado coste de la gasolina, etc., la crispación de las personas va en aumento. De este modo, el conductor del espacio quiso preguntarle a Tosar que si, tras el auge de los partidos de extrema derecha en Europa debido al enfado de la población, cree que habría pronto un cambio de gobierno en España: "Ojalá no, sinceramente", dijo el actor con una pequeña sonrisa.

Sin embargo, quiso seguir matizando su respuesta: "A algunos debería caérseles la cara de vergüenza de haber estado dorándole la píldora a este señor y luego ver lo que está haciendo ahora mismo. ¡Y lo digo por gente de este país también!", aseveró, lanzando un dardo a todos aquellos que hablaron de Putin como si fuera un ejemplo. "Hasta ahora, yo no les he escuchado ningún comentario al respecto", concluyó.

El actor, también preocupado por Castilla y León

El protagonista de "Celda 211" aseguró estar preocupado por el pacto político en Castilla y León: "Me preocupa que haya un pacto con Vox. Sinceramente, pensé que no iba a ocurrir en algún momento, soy muy iluso, pero pensé que ya que estaba entrando Feijóo por ahí quizá lo iba a parar, pero ya veo que no", destacó Tosar. ¿Cómo habrán sentado estas declaraciones en el seno de determinadas formaciones políticas de nuestro país?