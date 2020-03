Lydia Lozano, aislada en su casa por prevención ante el coronavirus

La enfermedad del coronavirus está azotando a la población española, y los trabajadores de la televisión no son menos. Es por eso que muchos rodajes de programas y series de televisión han sido cancelados, o al menos, se han visto afectados por la enfermedad, como es el caso de 'Sálvame' esta tarde.

Lydia Lozano, aislada por el coronavirus

Tras unos días en los que el programa se ha emitido sin público presente en plató, ahora es una de las colaboradoras la que ha tenido que quedarse en casa debido a la pandemia: Lydia Lozano. La madrileña ha conectado en directo con el programa desde su casa para explicar lo sucedido.

Lydia explica su caso en 'Sálvame'

Según la periodista, "a mí no me tocaba trabajar el miércoles y el jueves, y por una situación con mi madre, el miércoles empecé a toser y a toser. Mi madre venía de un hospital y empecé a toser y tener mucosidad, y como estaba con una persona mayor, de riesgo, decidí marcharme".

Lydia Lozano ha seguido su relato, afirmando que "al día siguiente llamé al centro de salud y me pasaron con una enfermera que me preguntó por los síntomas que tenía. Me preguntó si tenía fiebre y no tenía, pero parece que han cambiado el protocolo y no es tan importante".

Finalmente, la colaboradora ha contado que "yo creo que era un ataque de alergia, y con los antihistamínicos estaba bastante mejor, pero por protocolo me pidieron que me quedara en casa. Hoy me tocaba a trabajar, pero un enfermero me ha llamado y me ha dicho que me quedara en casa, porque al salir en televisión tosiendo y con pañuelos, puedes asustar a tus compañeros, y más si estamos diciendo a la gente que se quede en casa".