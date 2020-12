Lydia Lozano se vuelve loca en 'Sábado deluxe' con la sorpresa de cumpleaños de Pedro Piqueras

Lydia Lozano celebró su 60º cumpleaños en 'Sábado deluxe' y dada la importancia de esta fecha, la dirección del programa decidió elaborar un "Informe Deluxe" dedicado a ella y a su trayectoria de casi 40 años en el periodismo. En él se repasó toda su vida, sus mejores momentos y en el que hubo espacio hasta para felicitaciones de grandes amigos.

Lydia Lozano recibe la sorpresa de Pedro Piqueras en 'Sábado deluxe'

En un primer momento, el programa recordó su linaje holandés y las otras profesiones de Lydia Lozano en sus 60 años de vida, como actriz, reina de las discotecas o incluso repartidora. Al concluir, la cumpleañera se mostraba muy agradecida con todo el equipo por la sorpresa: "¡Qué informe tan divertido, cómo me lo he pasado! ¡Y qué bien me lo he pasado yo en la vida!".

Como no podía ser de otro modo, le pusieron música para que comenzara su nueva década bailando el chuminero. Pero entre baile y baile todavía quedaba otra sorpresa guardada. Varios compañeros con los que había trabajado le grabaron un vídeo de felicitación, en donde apareció Ximo Rovira, de su época en 'Tómbola'; Emma García, de cuando trabajó en 'A tu lado' y Miguel Palomino, su primer jefe cuando comenzó en agencias.

La felicitación de Pedro Piqueras

Pero la felicitación que más enloqueció a Lydia Lozano fue la de Pedro Piqueras, presentador de 'Informativos Telecinco 21:00' y amigo íntimo de la colaboradora. "Me alegro mucho de estar aquí felicitándote el cumpleaños y recordando que nos conocemos desde hace por lo menos 40 años", le dedicaba el periodista. Lozano, en el momento de verlo en pantalla, comenzó a gritar emulando a Penélope Cruz y a decirle cuánto le quiere.