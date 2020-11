El polideluxe desvela el origen real de la enemistad entre Lydia Lozano y Antonio David Flores

Antonio David Flores y Lydia Lozano han protagonizado numerosos desencuentros durante la semana por las preguntas que preparó la periodista para su compañero en el juego de "Quiero dinero" en 'Sálvame'. Sin embargo, el enfrentamiento definitivo llegó la noche del 7 de noviembre en 'Sábado deluxe' donde ambos se sometieron al polígrafo que destapó el origen de su enemistad.

Lydia Lozano y Antonio David Flores en 'Sábado deluxe'

Los colaboradores respondieron a todas las preguntas formuladas por Conchita y esto dejó al descubierto muchas de las viejas rencillas que traen arrastrando desde hace tiempo. Ambos fueron muy amigos en el pasado cuando Antonio David se recorría los diferentes platós de la prensa del corazón para hablar sobre los conflictos que tenía con la familia de su expareja, momento en el que Lozano se posicionaba siempre de su parte. No obstante, tal fue la defensa que hizo la periodista a Flores que fue denunciada por Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Lozano tuvo que acudir a juicio contra la hija de Rocío Jurado y aunque ella dio la cara por Antonio David Flores en la televisión, el exconcursante de 'GH VIP 7' no se presentó como testigo. Finalmente, la tertuliana perdió el pleito y tuvo que pagar 100.000 euros a la pareja. Este asunto volvió a salir a la luz cuando preguntaron directamente a Lydia si se estaba vengando de su compañero por no haber ido al juzgado, la colaboradora negó la pregunta y Conchita le dio la razón.

Lydia Lozano culpa a Antonio David Flores de perder el pleito

Por otro lado, la periodista admitió que culpaba a Antonio David por haber perdido el juicio y haber tenido que pagar tanto dinero a Rocío y Fidel. Los colaboradores no comprendían cómo Lozano no citó directamente al ex Guardia Civil como testigo en vez de esperar a que contestase al teléfono para hablar del asunto y por lo tanto no apoyan los motivos que tiene la periodista para responsabilizar a su compañero de lo ocurrido en el pleito. Sin embargo, claramente este es el origen de todos sus enfrentamientos, pues aún hay rencor por parte de la tertuliana aunque ella haya afirmado que no ha hablado mal de Antonio David en su vida.