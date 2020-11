Lydia Lozano estalla contra sus compañeros y abandona 'Sálvame' entre lloros: "¡No me vais a enmierdar!"

La tarde del viernes 6 de noviembre no fue fácil para Lydia Lozano. Todo comenzó unos días antes cuando la colaboradora de 'Sálvame' realizó unas preguntas para Antonio David Flores, a quien algunas no le sentaron nada bien, sobre todo la que le preguntaba si escondió el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco en casa de sus padres. Aparte de a él, hubo más gente en el plató a quien le molestó que se le cuestionara eso.

Mila Ximénez es una de las que estalló contra su compañera decidiendo abandonar el plató porque no le parecía correcto lo que estaba ocurriendo: "Todos tenemos información mierda, me niego a que esto siga así porque si entre nosotros nos mordemos... Es eso de a cubierto que vienen los nuestros", gritaba contra Lydia, y añadía: "Yo he comido mierda pero jamás he aceptado ni un dinero que no era mío ni he pactado con prensa".

Lydia Lozano, abandonando el plató de 'Sálvame' entre lágrimas

Al verse atacada, Lydia trató de defenderse diciendo que ella solo ha hecho una pregunta a Antonio David y no entiende por qué con eso se ha convertido en el blanco de sus compañeros. Ella entrevió por dónde iba el ataque, por lo que Lydia ya advirtió que "se está metiendo en un fango muy gordo" con esa acusación, aunque Mila no se quedó callada: "Diré lo que me da la gana, como haces tú".

Antes de que los espectadores comenzaran a teorizar, la propia Lozano contó que ella organizaba fiestas con un presupuesto que ella y su socia gestionaban para pagar a los famosos y regalos que se entregaran. No obstante, aseguró que todo lo que se embolsaban está declarado y que no tiene cuentas pendientes con Hacienda. Kiko Matamoros telefoneó a esa exsocia en directo para conocer su versión: "Está flipando, menos mal que ha prescrito, porque has contado una peli que no te crees ni tú y hay pruebas", afirmaba el colaborador.

Discusión con Matamoros (y posterior disculpa)

"¡Nosotras lo declarábamos! ¿Tú que debes un montón de pasta a Hacienda me vas a echar mierda a mí? No me vas a enmierdar, pago a un asesor y lo tengo todo, todo, todo", comentaba Lozano antes de perder los nervios. Instantes después, la colaboradora había abandonado el plató con bastante ansiedad, por las acusaciones que estaba recibiendo por parte de sus compañeros.

Matamoros se dio cuenta de que había metido la pata y pidió perdón a Lydia: "Te quiero pedir disculpas, mi intención no era que llorases, no somos nadie ninguno para señalar a nadie, en el fragor de la batalla me he excedido y he dicho cosas que no tenía que haber dicho. Lo siento si te he hecho daño, de verdad". Ante estas palabras, ella se emocionó y rompió a llorar de nuevo.