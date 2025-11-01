Lydia Lozano se rompe al aclarar en '¡De viernes!' el estado de salud de su marido

Por Sandra Alcaide Barrón |

Lydia Lozano ha regresado a '¡De viernes!' después de unas semanas de ausencia debido a una reciente operación de Charly, su marido, quien necesita de sus cuidados y compañía en su recuperación. Por esto, la colaboradora volvía al programa de Telecinco totalmente emocionada y rompía a llorar al hablar del estado de salud de su esposo.

"Estoy aquí porque Charly me dijo: 'vete a trabajar, creo que lo necesitas, creo que te estás volviendo loca'. Y entonces le tomé la palabra (...) Le he dicho al taxista que volase para venir y gracias a todos, a toda la gente que me ha escrito", decía completamente emocionada.

Lydia Lozano hablando en '¡De viernes!'

Tras esto, Lydia Lozano relataba cómo había sido el complicado proceso tras la operación de su marido: "Ha sido duro porque pasas por una fuerte operación de espalda y al doctor, que lo quiero decir, Manuel de la Torre, yo le dije: 'Manuel, aquí pasa algo', y gracias a dios el doctor De la Torre vio que había un líquido amarillo. Lo voy a explicar así porque no quiero que la gente empiece a especular".

Lydia Lozano llora al hablar del estado de salud de su marido en '¡De viernes!'

El mensaje de ánimo de Beatriz Archidona

"Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón.(...)", comentaba totalmente rota. Aun así, la colaboradora no perdía su sentido del humor y

Después de escuchar el duro relato de Lydia Lozano en '¡De viernes!', Beatriz Archidona, copresentadora del formato, le dedicaba unas bonitas palabras en su vuelta: "Lo importante, Lydia, es que no pierdes ese humor, que a pesar de todo sacas esa broma y eso es lo importante en momentos tan complicados como los que estás viviendo".