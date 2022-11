Lydia Lozano se rompe en directo y da las gracias a María Patiño por defenderla de Al Bano

Tras acabar destrozada en directo durante 'Sálvame' al conocer que Al Bano se sentaría en 'Sábado deluxe' y con un ataque implacable por su parte la noche anterior, Lydia Lozano ha reaparecido en 'Socialité' para actualizar sobre su estado anímico y dar las gracias a su compañera María Patiño por defenderla durante la entrevista.

Lydia Lozano y Al Bano

"Muchísimas gracias porque le paraste en seco. Dijiste que todo lo que se había publicado después del 2003 no era mío y", comenzó Lozano en su conexión con el espacio de La Fábrica de la Tele, con la voz quebrada, antes de revelar el motivo por el que decidió no asistir:y me dijo: 'No te sientes, te va a utilizar este señor'".

También quiso dedicar unas palabras al propio Al Bano, quien "venía a hablar de Patricia Donoso y nada más pisar suelo español se puso a hablar de mí". "Yo no he ganado tanto dinero como se ha llevado él hablando de este tema", lanzó, y aseguró que no necesitaba su perdón: "Yo ya me he perdonado a mí misma, a mí no me va a perdonar un 'diablo', como se hace llamar él".

Buen viaje, Matamoros

Lydia Lozano no olvidó el papel de Kiko Matamoros en la entrevista. "A Matamoros le quiero enviar un mensaje antes de que coja el avión a Dubai. El viernes dijo que a mí me encanta ser protagonista de la noticia. Pues ayer lo fui sin querer porque media entrevista fue con mi plano detrás llorando y él hablando pestes de mí", denunció, concluyendo con una pregunta: "¿Si no me siento soy una cobarde y si me siento soy una protagonista? A ver si se aclara antes del viaje. Buen viaje, Matamoros".