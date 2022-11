Macarena Rey: "Con el cambio, 'MasterChef 11' será más corto, aunque TVE tendrá un access e iremos más tarde"

El 15 de noviembre de 2022, Shine Iberia presentó 'HairStyle', un talent show de peluquería de la mano de Rossano Ferretti como mentor. El formato, pensado para plataformas, contará con 10 concursantes y tendrá seis programas, donde peluqueros profesionales, que ya pueden apuntarse al casting, competirán por conseguir los premios valorados en 150.000 euros.

Macarena Rey , CEO del grupo de producción perteneciente a Banijay Iberia, nos concedió una entrevista para hablar de este ' MasterChef ' de peluquería, además de repasar los cambios de la temporada 11 del talent show culinario y aclarar el motivo por el que no ha vuelto, todavía, ' Maestros de la costura '.

Enhorabuena por el talent show 'HairStyle', tiene muy buen pinta

Es necesario porque la peluquería es un sector complicado. A mí me encantan los retos y de la misma manera en la que nos metimos en el lío de la cocina y en el de la moda, donde la gente nos decía, ¿pero cómo vais a estar dos horas ahí haciendo un vestido? Al final, cinco años haciendo 'Maestros de la costura', diez haciendo 'MasterChef'... Yo creo que todo se puede llevar a la pantalla de una manera entretenida y 'HairStyle' también, ¿por qué no? Aquí hay muy buenos personajes. Cuando voy a la peluquería me fascina escuchar lo que ocurre alrededor. La peluquería es un sitio donde todo el peluquero es tu psicólogo.

Presentación de 'HairStyle'

Un peluquero te tiene que interpretar

¿Y esa parte se va a ver también en el talent show? La experiencia completa de ir a la peluquería, no solo cortarte el pelo

Claro, al igual que en la cocina o en la moda, no es solo que tú tengas talento cortando el pelo, es que te sepas ganar al cliente y sepas interpretar lo que está buscando y lo que quiere, porque no es fácil. Un cambio de look, un cambio de color, extensiones, cortes diferentes... Y el peluquero te tiene que interpretar. Lo que dice Rossano, que él es muy bueno en eso, en dar una experiencia que al final la relación que tenga un peluquero con un cliente sea de total confianza.

¿Y cómo surge la idea de contar con Rossano Ferretti para este proyecto?

Conozco a Rossano Ferretti de hace mucho tiempo, es amigo mío de hace mil años y me corta el pelo desde hace mucho. Yo siempre se lo he propuesto, porque me ha parecido siempre un personaje televisivo increíble, pero es que es un tío superocupado, un día está en Japón, al otro día está en Dubai, luego en México, Estados Unidos... Además, esta vez él ha alcanzado una maduración profesional donde ha dicho por fin que sí para trasladar todo el conocimiento y experiencia que tiene para ayudar a los talentos jóvenes para que tengan esa visibilidad que él nunca tuvo.

Para nosotros, producir 'HairStyle' aquí en España es increíble

Entonces, ¿ya se barajaba este proyecto desde hace tiempo?

Claro, nosotros estamos hablando de esto desde hace mucho. Para nosotros, hacer cinco versiones y producirlo aquí en España es increíble. Esto lo hacen muchísimo en países como Argentina o Polonia. Nuestro grupo ha hecho muchísimos hubs en Polonia y ahí han ido muchísimos países a grabar, es una manera también más barato de hacerlo. Al final, siendo un programa que va más dirigido a plataforma porque es más nicho y siendo seis programas solo, es un programa muy caro para construir un superplató solo para una versión. En cambio, si son cinco... Además, consumir una hora de programa, que es lo que dura, es asequible.

Toñi Prieto y Macarena Rey con los jueces de 'MasterChef'

En comparación con 'MasterChef' sí, que siempre es una de las críticas que recibís

Sí, son tres días grabando para hacer un programa. Este año va a ser diferente.

'MasterChef' va a cambiar mucho en su próxima edición. ¿Cómo vais a lograr que podamos conocer y empatizar con los 30 concursantes?

Es otra mecánica diferente. Son dos días correlativos de emisión, no es solo uno, pero la estructura del programa va a ser diferente.

Televisión Española tendrá un access, entonces iremos un poquito más tarde y será más corto

¿Así pues la duración va a ser más corta?

Sí, va a ser más corta. Televisión Española tendrá un access, entonces iremos un poquito más tarde y será más corto. El tema de no tener access es a lo que te lleva.

Por otra parte, Lorenzo Caprile nos comentó en una entrevista que 'Maestros de la costura' podría volver

'Maestros de la costura' nunca ha sido cancelado, simplemente este año no tenían presupuesto suficiente porque han comprado el Mundial, pero a nosotros nunca nos han notificado que cancelaban 'Maestros de la costura'. No te puedes imagina lo que ha sido viajar con María Escoté con este 'Celebrity' porque todo el mundo se le tiraba encima preguntándole por la vuelta de 'Maestros de la costura' porque hay mucha gente que no es seguidora de 'MasterChef', pero es seguidora de 'Maestros de la costura'.

No tenían presupuesto suficiente porque han comprado el Mundial

¿Y qué balance haces de la séptima edición de 'MasterChef Celebrity'?

Muy bueno, estoy muy contenta. Este año es diferente. Nosotros intentamos hacer castings que no tengan que ver el uno con el otro y este era uno más joven, había mucho humor.