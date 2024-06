Macarena Rey recibe el Premio Joan Ramón Mainat 2024 del FesTVal

Por Mario de Hipólito de Sande |

Macarena Rey ha recibido el premio Joan Ramón Mainat 2024 del FesTVal en reconocimiento a su carrera televisiva como directiva y creadora de contenidos y de formatos de éxito. Su trayectoria en la pequeña y gran pantalla es muy amplia, ha sido Directora General del área de Producción de Canal+ España y Directora de Contenidos de Telefónica Media, donde fue responsable de coproducciones internacionales tanto de cine como de televisión. Sin embargo, sus comienzos están en los departamentos de compras del Grupo Telefónica (Antena 3 y Vía Digital) siendo la responsable de contenidos.

'MasterChef'

Este festival, celebrado en Vitoria-Gasteiz, ha destacado a la CEO de la productora de televisión Shine Iberia "". Estudió en Estados Unidos, concretamente en San Francisco,, además su carrera en televisión es muy amplia,

La incorporación de Rey en Shine Group tuvo lugar en 2011 y desde entonces ha sido responsable de algunos de los formatos de mayor éxito como 'MasterChef' en España y en Portugal, 'La isla', 'The Voice Portugal', 'The Voice Kids Portugal', 'Me resbala', 'Maestros de la costura', entre otros muchos. Actualmente, la compañía de Grupo Banijay añade a su catálogo formatos como 'Generación porno' o 'HairStyle the Talent Show'.

Últimos premiados

La organización del FesTVal decidió utilizar el nombre de Joan Ramón Mainat para nombrar a los premios homenaje profesional de cada edición. A lo largo de su historia personajes muy reconocidos han sido galardonados, en los últimos años han sido: En 2019, Juan y Medio, Jon Sistiaga, Juanra Bonet y Ana Blanco. En 2020 Boris Izaguirre, Eva González y Antonio Resines. En 2021 'MasterChef', Mikel Lejarza y Ana Obregón. En 2022 Sandra Golpe, Xavier Sardà y 'Saber y ganar'. Y en 2023 Sonsoles Ónega, José Mota, Carlos Sobera y David Broncano.