Macaulay Culkin rompe su silencio sobre Michael Jackson: "Nunca me hizo nada y no le vi hacer nada a nadie"

Por un lado, Macaulay Culkin era una de las estrellas infantiles más importantes en los 90 por su trabajo en "Solo en casa" y "Mi chica". Por otro lado, Michael Jackson ya tenían más que una carrera establecida en la música, se había convertido en el Rey del Pop. Su relación de amistad fue muy criticada y cuestionada por la diferencia de edad. Pasaron mucho tiempo juntos e incluso el actor participó en el videoclip del tema "Black and White".

Macaulay Culkin y Michael Jackson

Años después de la muerte del famoso cantante, se estrenó "Leaving Neverland" en HBO, un controvertido documental que cambió para muchas personas la imagen de Jackson, ya que dos hombres narraban con todos los detalles cómo el intérprete abusó de ellos cuando eran pequeños. Unas terribles acusaciones que aún no se han demostrado. El actor infantil no quiso participar en la película y de hecho nunca se había mencionado al respecto, a pesar de que utilizasen imágenes suyas recordando su amistad con el cantante de "Thriller".

La verdad sobre su relación con Michael Jackson

Un año después del estreno del documental, Macaulay Culkin por fin ha dado su versión en la revista americana Esquire. El actor siempre ha tenido bonitas palabras para el que fue uno de sus mejores amigos pero por fin niega directamente que haya vivido una experiencia similar a la relatada por las supuestas víctimas: "Mira, voy a empezar con un titular que es la verdad: él nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto", admite Culkin.

"A lo que me refiero es que Michael está muerto. Y sin entrar en si es elegante o no, este es el mejor momento para hablar de todo aquello. Si tuviera algo que desvelar, lo haría sin pensarlo. Pero insisto, yo nunca vi nada", confiesa el intérprete de "Solo en casa" que tras mantenerse al margen del tema durante años por fin aporta su opinión al respecto.

Además dejó clara su posición sobre "Leaving Neverland" cuando explicó que en una ocasión James Franco le preguntó directamente que le parecía el documental: "Le respondí que sí a él le apetecería hablar de algún amigo suyo que estuviera muerto. 'No, la verdad es que no', me respondió. Así que yo le dije que todo estaba bien entre nosotros y que me alegraba de verlo", concluye.