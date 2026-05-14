Por Diego López |

Qué mejor que en Estados Unidos para "americanizar" un poco más el fútbol. La FIFA ha anunciado la creación de su primer "half time show" (o "espectáculo de descanso" como lo han traducido) al más puro estilo de la Super Bowl.

El primero de estos shows tendrá lugar el próximo 19 de julio en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey y contará con las actuaciones de Madonna, la banda de k-pop BTS, y la cantante Shakira. Para darle una pátina de diferenciación, en contra de lo que sucede en la Super Bowl, la FIFA ha decidido que se trate de un evento benéfico, con la participación de la ONG Global Citizen y la idea de recaudar fondos para la organización de la FIFA que promueve la educación.

El vocalista de Coldplay Chris Martin ha sido el encargado de organizar el evento, y así lo ha anunciado en un vídeo promocional en el que aparece acompañado de Elmo, la rana Gustavo o la señorita Piggy, entre otros personajes de 'Barrio sésamo' o 'Los Muppets'.

Más música y más publicidad

Como era de suponer, un show así no puede lanzarse en los 15 minutos que tradicionalmente dura un descanso en los partidos de fútbol. La idea de la FIFA es, además,n, aunque aún no ha desvelado qué duración total tendrá el evento. Para hacernos una idea, los shows de la Super Bowl duran 12 minutos aproximadamente.

No será, eso sí, la única novedad publicitaria de este Mundial, que por primera vez introducirá dos cortes publicitarios extra en medio del partido más allá del descanso. Como quedaba muy capitalista llamarlos así, la FIFA ha optado por bautizarlos como "pausas para la hidratación de los jugadores" pero ya ha matizado que tendrán lugar haga sol o llueva.

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Estas pausas serán de 3 minutos y el árbitro las colocará sobre la mitad de cada parte en función del desarrollo del juego. La FIFA lo tiene todo tasado y permitirá a las cadenas emitir publicidad a partir del segundo 20 de esta pausa hasta 30 segundos antes de que termine, lo que equivale a unos 6 anuncios de 20 segundos. También se sabe cómo tendrán que emitirse: si el anunciante es patrocinador del Mundial podrá haber pantalla partida con el terreno, pero si no lo es no estará permitido.

Donald Trump entregará el trofeo a los ganadores

El Mundial de Fútbol 2026 arranca el próximo 11 de junio de 2026 en el estadio de Ciudad de México con un partido entre la selección mexicana y Sudáfrica. Será la primera vez que un Mundial esté organizado por tres países, con sedes en México y Canadá, además de en Estados Unidos, donde se disputarán la gran mayoría de los encuentros.

La final, como hemos comentado, está programada para el domingo 19 de julio en New Jersey y, si todo sigue el protocolo, veremos al Presidente de la FIFA junto a Donald Trump entregar el trofeo a los ganadores. ¿Será España?