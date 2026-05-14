"Ladrones de Élite" destaca en las TDT y rompe la hegemonía de las telenovelas de Nova

A diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado, cuando las telenovelas de Nova coparon las cuatro primeras posiciones entre las temáticas TDT, esta vez FDF consigue colarse en el ranking gracias a la película "Ladrones de élite". El filme registra un 3,4% de cuota y 288.000 espectadores, quedándose además a solo mil seguidores del liderazgo diario.
El primer puesto vuelve a ser para 'Cuando seas mía', que continúa dominando entre las emisiones temáticas de TDT con un 3,9% de share y 289.000 espectadores. La tercera posición es para 'Leyla', que anota un 2,2%, mientras que 'Marina' consigue el cuarto puesto gracias a un destacado 3,7% y 261.000 televidentes. Cierra el top 5 'Emanet', que firma un 2,7% y 250.000 espectadores.
En el ranking diario por cadenas, FDF lidera la jornada con claridad al alcanzar un 2,5% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúan Neox y TRECE, que registran un 1,7% y un 1,6%, respectivamente.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 13 de Mayo de 2026
2,5%
2,2%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando seas mia
16:30
18:45
289.000
3,9%
Cine Ladrones de elite
22:55
24:47
288.000
3,4%
Leyla
21:46
22:59
278.000
2,2%
Marina
18:47
19:41
261.000
3,7%
Emanet
15:00
16:30
250.000
2,7%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
21:05
22:55
249.000
2,0%
Marina
19:41
20:11
247.000
3,3%
La que se avecina Una pipa gripada,un sex-appeal ...
15:39
17:27
240.000
2,8%
Perdona nuestros pecados
20:11
21:46
239.000
2,4%
La noche en 24h
23:07
24:36
231.000
2,7%
Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ladrones de elite
22:55
24:47
288.000
3,4%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
21:05
22:55
249.000
2,0%
La que se avecina Una pipa gripada,un sex-appeal ...
15:39
17:27
240.000
2,8%
La que se avecina Un pipiolo,un bombero y un ...
13:44
15:39
153.000
2,0%
La que se avecina Una yaya por sorpresa,una ...
19:10
21:05
139.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando seas mia
16:30
18:45
289.000
3,9%
Leyla
21:46
22:59
278.000
2,2%
Marina
18:47
19:41
261.000
3,7%
Emanet
15:00
16:30
250.000
2,7%
Marina
19:41
20:11
247.000
3,3%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi most wanted Recaudador de impuestos
23:01
23:58
220.000
2,2%
Fbi most wanted El conducto del hierro
22:05
23:01
212.000
1,7%
Fbi most wanted Un hombre sin patria
21:09
22:05
178.000
1,5%
Fbi most wanted Sucesion
23:58
24:51
172.000
2,8%
Distrito 8
20:15
26:30
168.000
2,1%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:16
15:43
222.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:51
20:10
212.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:25
19:51
203.000
2,8%
Los Simpson
14:49
15:16
198.000
2,2%
Los Simpson
15:43
16:03
196.000
2,1%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Los implacables
18:18
20:23
223.000
3,1%
Tu cine Viva carrancho
20:23
22:00
192.000
1,8%
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
190.000
2,1%
Sesion doble Tarzan el justiciero
16:37
18:15
180.000
2,4%
El cascabel
22:00
24:30
170.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del presunto ...
21:48
22:28
200.000
1,6%
Los misterios de murdoch Murdoch al ...
16:36
17:23
180.000
2,2%
Los misterios de murdoch Estudio en ...
15:34
16:36
180.000
2,0%
Los misterios de murdoch Voces
17:23
18:18
170.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del boxeador ...
22:28
23:21
166.000
1,4%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:32
16:23
204.000
2,2%
Alienígenas Secretos de los sumerios
23:20
24:07
167.000
1,8%
Alienígenas Los expedientes de linda moulton ...
22:33
23:17
149.000
1,2%
La fiebre del oro
16:23
17:14
141.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
139.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
196.000
5,0%
Forjado a fuego La espada jian
22:45
23:44
171.000
1,5%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
140.000
1,7%
Forjado a fuego El chakram
21:59
22:45
135.000
1,1%
Forjado a fuego:torneo de campeones El hacha de ...
21:05
21:59
128.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El laberinto rojo
15:30
17:51
170.000
2,0%
Cine The quest(en busca de la ciudad ...
17:51
19:22
129.000
1,8%
Cine Operacion awol-72
20:50
22:09
125.000
1,1%
Cine Submerged
22:09
23:59
122.000
1,1%
Cine Alerta maxima
23:59
25:44
89.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:36
231.000
2,7%
La noche en 24h:portada Valentin carrera-juan ...
22:05
23:07
181.000
1,4%
Deportes 1
15:35
15:41
102.000
1,1%
Informativo 24h
21:43
22:05
97.000
0,8%
Informativo 24h
24:40
25:00
96.000
2,1%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
17:04
17:58
96.000
1,3%
Asesinos de america
17:58
18:52
84.000
1,2%
Reforma el vecindario
14:32
15:24
84.000
0,9%
La revista people investiga
16:11
17:04
77.000
0,9%
Rico al rescate
21:02
21:58
73.000
0,6%
Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
My Life is Murder
22:49
23:34
80.000
0,7%
Supervivientes:diario
21:00
21:42
75.000
0,7%
My Life is Murder
23:34
24:47
63.000
0,9%
Chicago Fire Voy a hacerlo andando
15:42
16:37
63.000
0,7%
My Life is Murder
21:49
22:49
61.000
0,5%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:05
08:14
178.000
10,1%
Doraemon,el gato cosmico
08:31
08:40
161.000
7,9%
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:31
152.000
7,8%
Historias corrientes
21:50
22:00
149.000
1,2%
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:30
21:41
124.000
1,1%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española Villarreal-sevilla
19:01
20:55
215.000
2,7%
Post futbol:liga española ...
20:55
21:05
197.000
1,9%
Deportes
19:52
20:01
145.000
1,9%
Estudio estadio:solo resumenes
23:27
24:09
121.000
1,4%
Estudio estadio:solo resumenes
22:55
23:27
94.000
0,8%
Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:24
15:45
99.000
1,1%
Amor toxico
21:54
22:51
76.000
0,6%
Amor toxico
22:51
23:44
62.000
0,6%
Amor toxico
23:44
24:38
59.000
0,8%
Amor toxico
24:38
25:34
56.000
1,4%
Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Speed kills
22:01
23:41
108.000
0,9%
Cine Cuatro dolares de venganza
18:46
20:16
94.000
1,3%
Cine Requiescant
17:01
18:46
92.000
1,3%
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
20:16
22:01
75.000
0,7%
Cine Polvo de oro
15:41
17:01
59.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine As good as dead:ahora mas peligroso
23:05
24:35
96.000
1,1%
Cine Caza en la noche
21:41
23:05
81.000
0,6%
Cine El pirata del diablo
15:32
16:56
71.000
0,8%
Fútbol:copa campeones Ath.bilbao-r.madrid ...
17:02
18:59
61.000
0,9%
Previo futbol:copa de campeones ...
16:56
17:02
36.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
08:30
08:37
74.000
3,6%
La casa de mickey mouse
08:06
08:29
65.000
3,5%
Una casa de locos
20:29
20:39
63.000
0,7%
Una casa de locos
20:18
20:29
58.000
0,7%
Los green en la gran ciudad
21:44
21:55
57.000
0,5%
Ranking Disney Channel (0,0%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
07:54
08:01
25.000
21,9%
Bluey
07:29
07:36
25.000
23,9%
Bluey
07:22
07:29
23.000
19,9%
Marvel iron man and his awesome friends
21:07
21:30
22.000
1,6%
Spidey and his amazing friends:water-webs
08:05
08:28
22.000
21,1%