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AUDIENCIAS TDT 13 DE MAYO

"Ladrones de Élite" destaca en las TDT y rompe la hegemonía de las telenovelas de Nova

La película protagonizada por Pierce Brosnan logra la segunda posición en FDF. 'Cuando seas mía' en Nova lidera la jornada.

"Ladrones de Élite" destaca en las TDT y rompe la hegemonía de las telenovelas de Nova
Por RedacciónPublicado: Jueves 14 Mayo 2026 09:54

Audiencias Miércoles 13 de Mayo de 2026

  • logoantena3

    14,0%

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    11,7%

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    10,2%

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    5,6%

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    1,7%

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A diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado, cuando las telenovelas de Nova coparon las cuatro primeras posiciones entre las temáticas TDT, esta vez FDF consigue colarse en el ranking gracias a la película "Ladrones de élite". El filme registra un 3,4% de cuota y 288.000 espectadores, quedándose además a solo mil seguidores del liderazgo diario.

El primer puesto vuelve a ser para 'Cuando seas mía', que continúa dominando entre las emisiones temáticas de TDT con un 3,9% de share y 289.000 espectadores. La tercera posición es para 'Leyla', que anota un 2,2%, mientras que 'Marina' consigue el cuarto puesto gracias a un destacado 3,7% y 261.000 televidentes. Cierra el top 5 'Emanet', que firma un 2,7% y 250.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

En el ranking diario por cadenas, FDF lidera la jornada con claridad al alcanzar un 2,5% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúan Neox y TRECE, que registran un 1,7% y un 1,6%, respectivamente.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 13 de Mayo de 2026

FDF 2,5%

Nova 2,2%

Energy 1,9%

Neox 1,7%

TRECE 1,6%

Atreseries 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,5%

BEMADtv 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

DKiss 1,1%

Divinity 0,8%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,8%

Ten 0,8%

Squirrel 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,4%

Ranking programas TDT Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:45
289.000
3,9%
FDF
Cine Ladrones de elite
22:55
24:47
288.000
3,4%
Nova
Leyla
21:46
22:59
278.000
2,2%
Nova
Marina
18:47
19:41
261.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
250.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
21:05
22:55
249.000
2,0%
Nova
Marina
19:41
20:11
247.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada,un sex-appeal ...
15:39
17:27
240.000
2,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:11
21:46
239.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:36
231.000
2,7%

Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Ladrones de elite
22:55
24:47
288.000
3,4%
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
21:05
22:55
249.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada,un sex-appeal ...
15:39
17:27
240.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un pipiolo,un bombero y un ...
13:44
15:39
153.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa,una ...
19:10
21:05
139.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:45
289.000
3,9%
Nova
Leyla
21:46
22:59
278.000
2,2%
Nova
Marina
18:47
19:41
261.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
250.000
2,7%
Nova
Marina
19:41
20:11
247.000
3,3%

Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Recaudador de impuestos
23:01
23:58
220.000
2,2%
Energy
Fbi most wanted El conducto del hierro
22:05
23:01
212.000
1,7%
Energy
Fbi most wanted Un hombre sin patria
21:09
22:05
178.000
1,5%
Energy
Fbi most wanted Sucesion
23:58
24:51
172.000
2,8%
Energy
Distrito 8
20:15
26:30
168.000
2,1%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:16
15:43
222.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:51
20:10
212.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:25
19:51
203.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:49
15:16
198.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:43
16:03
196.000
2,1%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Los implacables
18:18
20:23
223.000
3,1%
TRECE
Tu cine Viva carrancho
20:23
22:00
192.000
1,8%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
190.000
2,1%
TRECE
Sesion doble Tarzan el justiciero
16:37
18:15
180.000
2,4%
TRECE
El cascabel
22:00
24:30
170.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del presunto ...
21:48
22:28
200.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch al ...
16:36
17:23
180.000
2,2%
Atreseries
Los misterios de murdoch Estudio en ...
15:34
16:36
180.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Voces
17:23
18:18
170.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del boxeador ...
22:28
23:21
166.000
1,4%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:32
16:23
204.000
2,2%
DMAX
Alienígenas Secretos de los sumerios
23:20
24:07
167.000
1,8%
DMAX
Alienígenas Los expedientes de linda moulton ...
22:33
23:17
149.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:23
17:14
141.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
139.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
196.000
5,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada jian
22:45
23:44
171.000
1,5%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
140.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego El chakram
21:59
22:45
135.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego:torneo de campeones El hacha de ...
21:05
21:59
128.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El laberinto rojo
15:30
17:51
170.000
2,0%
BEMADtv
Cine The quest(en busca de la ciudad ...
17:51
19:22
129.000
1,8%
BEMADtv
Cine Operacion awol-72
20:50
22:09
125.000
1,1%
BEMADtv
Cine Submerged
22:09
23:59
122.000
1,1%
BEMADtv
Cine Alerta maxima
23:59
25:44
89.000
1,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:36
231.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Valentin carrera-juan ...
22:05
23:07
181.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:35
15:41
102.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
97.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:40
25:00
96.000
2,1%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
17:04
17:58
96.000
1,3%
DKiss
Asesinos de america
17:58
18:52
84.000
1,2%
DKiss
Reforma el vecindario
14:32
15:24
84.000
0,9%
DKiss
La revista people investiga
16:11
17:04
77.000
0,9%
DKiss
Rico al rescate
21:02
21:58
73.000
0,6%

Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
My Life is Murder
22:49
23:34
80.000
0,7%
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:42
75.000
0,7%
Divinity
My Life is Murder
23:34
24:47
63.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Voy a hacerlo andando
15:42
16:37
63.000
0,7%
Divinity
My Life is Murder
21:49
22:49
61.000
0,5%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:05
08:14
178.000
10,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:31
08:40
161.000
7,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:31
152.000
7,8%
Boing
Historias corrientes
21:50
22:00
149.000
1,2%
Boing
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:30
21:41
124.000
1,1%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:liga española Villarreal-sevilla
19:01
20:55
215.000
2,7%
Teledeporte
Post futbol:liga española ...
20:55
21:05
197.000
1,9%
Teledeporte
Deportes
19:52
20:01
145.000
1,9%
Teledeporte
Estudio estadio:solo resumenes
23:27
24:09
121.000
1,4%
Teledeporte
Estudio estadio:solo resumenes
22:55
23:27
94.000
0,8%

Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:24
15:45
99.000
1,1%
Ten
Amor toxico
21:54
22:51
76.000
0,6%
Ten
Amor toxico
22:51
23:44
62.000
0,6%
Ten
Amor toxico
23:44
24:38
59.000
0,8%
Ten
Amor toxico
24:38
25:34
56.000
1,4%

Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Speed kills
22:01
23:41
108.000
0,9%
Squirrel
Cine Cuatro dolares de venganza
18:46
20:16
94.000
1,3%
Squirrel
Cine Requiescant
17:01
18:46
92.000
1,3%
Squirrel
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
20:16
22:01
75.000
0,7%
Squirrel
Cine Polvo de oro
15:41
17:01
59.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine As good as dead:ahora mas peligroso
23:05
24:35
96.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Caza en la noche
21:41
23:05
81.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El pirata del diablo
15:32
16:56
71.000
0,8%
Real Madrid TV
Fútbol:copa campeones Ath.bilbao-r.madrid ...
17:02
18:59
61.000
0,9%
Real Madrid TV
Previo futbol:copa de campeones ...
16:56
17:02
36.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
08:30
08:37
74.000
3,6%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
08:06
08:29
65.000
3,5%
Clan TVE
Una casa de locos
20:29
20:39
63.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:18
20:29
58.000
0,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:44
21:55
57.000
0,5%

Ranking Disney Channel (0,0%) - Miércoles, 13 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Disney Channel
Bluey
07:54
08:01
25.000
21,9%
Disney Channel
Bluey
07:29
07:36
25.000
23,9%
Disney Channel
Bluey
07:22
07:29
23.000
19,9%
Disney Channel
Marvel iron man and his awesome friends
21:07
21:30
22.000
1,6%
Disney Channel
Spidey and his amazing friends:water-webs
08:05
08:28
22.000
21,1%
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