"Ladrones de Élite" destaca en las TDT y rompe la hegemonía de las telenovelas de Nova

Por Redacción |

A diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado, cuando las telenovelas de Nova coparon las cuatro primeras posiciones entre las temáticas TDT, esta vez FDF consigue colarse en el ranking gracias a la película "Ladrones de élite". El filme registra un 3,4% de cuota y 288.000 espectadores, quedándose además a solo mil seguidores del liderazgo diario.

El primer puesto vuelve a ser para 'Cuando seas mía', que continúa dominando entre las emisiones temáticas de TDT con un 3,9% de share y 289.000 espectadores. La tercera posición es para 'Leyla', que anota un 2,2%, mientras que 'Marina' consigue el cuarto puesto gracias a un destacado 3,7% y 261.000 televidentes. Cierra el top 5 'Emanet', que firma un 2,7% y 250.000 espectadores.

En el ranking diario por cadenas, FDF lidera la jornada con claridad al alcanzar un 2,5% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2,2%, mientras que Energy completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúan Neox y TRECE, que registran un 1,7% y un 1,6%, respectivamente.