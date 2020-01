Dakota Tárraga reaparece en 'Sálvame' con pecho y labios retocados: "Estoy guapísima y me voy a operar más"

Tras participar en 'Supervivientes' Dakota Tárraga había desaparecido del panorama televisivo, aunque se ha mantenido activa en redes sociales. La exconcursante se ha convertido en influencer y siempre ha recalcado la amistad que la une a Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés. Estos meses de ausencia se han resuelto en 'Sálvame', donde Dakota ha mostrado al público su nueva imagen.

El antes y el después de Dakota en 'Sálvame' y 'Supervivientes'

Dakota ha vuelto a la pequeña pantalla con un look más actual y con algunos retoques estéticos que incluyen un aumento de pecho y de labios: "La verdad es que estoy guapísima y me voy a operar más", aseguraba la ex hermana mayor a Paz Padilla. Tiene muy claro cuál va a ser su próximo objetivo: "Ahora me voy a hacer las bolas de bichat".

Dakota muestra su nueva imagen en 'Sálvame'

Aparte de mostrar su nuevo look, Dakota confirmó que había vuelto con su exnovio, Rubén, de quien surgieron muchos rumores de infidelidad mientras ella participaba en el reality de supervivencia. Lo ama y seguirá con él: "Aunque mis padres no estén de acuerdo, yo con mis sentimientos voy a hacer lo que me de la gana". Actualmente su pareja está en la cárcel cumpliendo por delitos del pasado pero saldrá este mismo año y tienen pensado irse a vivir juntos.

Su gran amistad con Isabel Pantoja tras 'Supervivientes'

Dakota era conocida por ser una de las participantes más problemáticas de 'Hermano mayor'. Por ello, cuando se supo que viajaría a Honduras con Isabel Pantoja nadie esperaba que se convirtieran en mejores amigas. Su amistad fue más allá del programa y Dakota fue una de las invitadas al cumpleaños de la cantante en Cantora. La exsuperviviente ha dicho en más de una ocasión que para ella Isabel ha sido como una madre.