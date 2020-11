Maialen regresa a 'La resistencia' para desvelar qué hay en el interior de la caja que regaló a Broncano

Maialen ha vuelto a 'La resistencia' cumpliendo así el deseo que mostró la semana anterior cuando acudió como invitada por primera vez el jueves 12 de noviembre. Su estrategia para asegurarse su vuelta fue regalarle a David Broncano una caja cerrada que no podía abrir hasta una segunda visita al plató del programa.

Maialen y Broncano, en 'La resistencia'

Menos de una semana ha tardado la concursante de 'OT 2020' en volver a 'La Resistencia' para que el presentador pudiese conocer el interior de la caja. De un golpe, este quitó el candado, mientras que Maialen matizaba que es un doble regalo: unos matasuegras que repartió entre varios y el importante, que todavía no se había desvelado.

"Como yo en mi videoclip tengo un orgasmo al final, no quería dejarte a ti sin orgasmo", le dio como pista la invitada, pero al abrir el regalo, Broncano no sabía de qué se trataba: "¿Es un altavoz blutooth?". Acto seguido, descubrió que era un juguete erótico masculino o, como él lo llamó, "un chocho mecánico". "Si no me dices nada, intento conectarle el móvil para poner música", continuaba diciendo el presentador sobre su idea inicial.

La paja orgullosa

Mientras lo descubría, Maialen usaba su matasuegras y le decía que tenía que usarlo al acaba de jugar con su nuevo aparato. "La paja orgullosa que terminas y.. ¡A tope, soy el puto amo!", bromeaba Broncano. La invitada le recordó que tiene que ser higiénico: "No te olvides luego de limpiar...", algo que le sorprendió al presentador que le dijeran: "Solo lo voy a usar yo, a ver si te crees que se lo voy a pasar a mi padre".