El productor Josep Maria Mainat, creador de 'Operación Triunfo' junto a Toni Cruz y Joan Ramon Mainat, ha vuelto a remover los recuerdos de la televisión más intensa. En su paso por una entrevista donde recorre los puntos más importantes de su carrera, el catalán confesó estar "arrepentido" de no haber despedido a Risto Mejide en pleno directo en una de las galas más tensas que se recuerdan del formato.

Mainat explicó cómo el publicista aterrizó en el jurado de 'OT' tras el salto del programa a Telecinco, reconociendo que en sus inicios "Risto Mejide no sabía nada de música" y que fue él mismo quien lo ayudó a construir su personaje: "Me dijo: 'Me tienes que ayudar porque yo puedo hablar, soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabré qué decir'", revela en el pódcast 'Vidas contadas'.

Risto Mejide como jurado de 'OT 2008'

El productor contó que quedaban para mirar los ensayos y él mismo le decía qué podía decir y qué no. Sin embargo, aquel tono crítico que funcionaba como recurso televisivo pronto se convirtió en un problema: "Vio que cuando metía caña triunfaba y empezó a desbarrar, pero a desbarrar mucho".

Mainat recordó que Mejide comenzó a atacar más allá del terreno musical: ", sino con las luces, con el vestuario y con el programa". Uno de los momentos más delicados llegó durante una gala de la edición de 2009, cuando el jurado, sin ningún filtro, animó a la audiencia a cambiar de canal. "Dijo:. Esto lo hace cualquier otra persona del mundo haciendo su papel y queda fulminantemente despedido", rememora Mainat. Mejide no tenía límites y también protagonizó una famosa discusión con Jesús Vázquez a causa de un comentario homófobo hacia un concursante que el presentador no dudó en reprochar.

"Llamamos a Telecinco y dijimos 'punto' y quedó despedido. Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, hubiéramos salido nosotros a despedirlo. Teníamos una americana preparada para salir al escenario y decirle: 'Señor, queda despedido'. Siempre me he arrepentido de no haberlo hecho", reconoció el fundador de Gestmusic, que asegura que aquel fue uno de los momentos más tensos de su carrera. "Cada vez que abría la boca, tiraba mierda, mierda y mierda", añadió, dejando claro que el ambiente en el plató era ya insostenible.

Jesus Vázquez y Risto Mejide enfrentados en 'OT'

Mainat reflexiona sobre el presente de 'Operación Triunfo'

En la misma entrevista, el productor también habló del 'OT' actual, que ahora se emite en Prime Video, y dejó claro que, aunque sigue admirando el formato, cree que ha perdido parte de su esencia: "Los chicos ya saben cantar, (...) se descubre talento que ya existe". Además, habla de lo bonito que era aquel "albañil que se transforma en artista", algo "que tendría que volver". Con casi ochenta años y una vida ligada a la televisión, Josep Maria Mainat sigue apostando por formatos como 'OT', mientras él asegura que todavía le queda mucho recorrido y transformación al programa que él mismo creó.