Maisie Williams ('Juego de Tronos') será la protagonista de 'Two Weeks to Live', una comedia original de Sky

Tras haber sido la fuerte, temperamental y sufridora niña guerrera de los Stark en 'Juego de Tronos', a los espectadores les costará identificar a Maisie Williams en otro personaje. No obstante, la actriz está dispuesta a dejarlo atrás probando un tono muy alejado del drama fantástico de HBO, ya que, según The Hollywood Reporter, va a ser la protagonista de 'Two Weeks to Live', la próxima comedia original de Sky.

Maisie Williams en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon

Aunque Williams cambia de registro, su papel no está tan alejado del de Arya. En este caso, su personaje es Kim Noakes, una adolescente inadaptada que ha crecido en un contexto campestre apartado de la sociedad, aprendiendo técnicas de supervivencia de su madre. La razón de esta extraña crianza es la muerte de su padre, que convenció a su progenitora restante de que tenía que llevar a cabo una misión secreta.

La trama arranca cuando Kim se reintroduce a la sociedad para llevar a cabo su misión, que tiene que ver con honrar la memoria de su padre. En el etílico ambiente de un pub se encuentra con Nicky, un adolescente retraído que no tiene mucha idea de cómo relacionarse con chicas. De repente, una broma que se va de madre pone en marcha una serie de acontecimientos que pueden poner la vida de ambos en peligro.

Proyecto innovador

De momento, no se han presentado más detalles de esta ficción, que el director de Sky Comedy, Jon Mountague, define como "inteligente, británica y muy, muy original". Además, ha alabado a la actriz protagonista de su serie, afirmando que es perfecta para el papel: "Con Maisie Williams al frente, 'Two Weeks to Live' es para morirse".