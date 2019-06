Sophie Turner y Maisie Williams ('Juego de Tronos'), de despedida de soltera en Benidorm

Las actrices de 'Juego de Tronos' Sophie Turner y Maisie Williams han disfrutado de unos días de vacaciones tras el final de la emblemática serie de HBO. Ambas han compartido con sus seguidores en las redes sociales diferentes instantáneas en las que se dejan ver celebrando una fiesta en España. Y no es una fiesta cualquiera, se trata de la despedida de soltera de Turner, que contrajo matrimonio por sorpresa con Joe Jonas.

Turner y Jonas se casaron en Las Vegas el pasado 1 de mayo de 2019, y la actriz ha esperado a que pase más de un mes del enlace para celebrar una fiesta con motivo de su despedida de soltera junto a sus amigas. Su hermana en la ficción 'Juego de Tronos', Maisie Williams, no podía faltar a la celebración que ha tenido lugar en Benidorm, acompañadas por más amigas de la actriz que dio vida hasta hace poco a Sansa Stark.

Las chicas que acudieron a la fiesta llegaron a España en un jet privado. La organización de la despedida corrió a cargo de Turner, y el despliegue ha sido mucho más suculento que lo que se ha mostrado del día de la boda con Joe Jonas. No obstante, el joven matrimonio planea hacer de nuevo una ceremonia a la que puedan asistir más amigos y familiares.

Maisie Williams @Maisie_Williams whit her best friend Sophie @SophieT are curently in Benidorm Spain @bestofmaisie pic.twitter.com/eyY67G825G

@fryderthe13th My friend Maisie Williams and Sophie Turner are patru in Benidorm Spain i am very happy for them pic.twitter.com/78cCrKh72R