'RuPaul's Drag Race UK': Maisie Williams, confirmada como invitada del jurado

A principios de diciembre de 2018, BBC Three confirmó la preparación de 'RuPaul's Drag Race UK', versión británica de 'RuPaul's Drag Race', con RuPaul como presentador del formato. Una noticia en la que ya se aseguraba la presencia de conocidos rostros de Reino Unido para integrar el panel de jueces del concurso. En este grupo estará la actriz Maisie Williams, actriz de 'Juego de Tronos', cuyo fichaje como invitada del jurado ha sido confirmado por BBC Three.

Maisie Williams y Rupaul

"Es oficial: Maisie Williams ha sido confirmada como invitada del jurado para 'RuPaul's Drag Race UK'", anunció la cadena británica a través de las redes sociales. "Lo que más me gusta del drag es la historia de la drag queen bajo la fachada", compartió por su parte Williams, en un comunicado. "Creo que gran parte de un drag viene de un lugar con dolor real y ver cómo todo eso se transforma en un personaje me resulta muy interesante. Me encanta el arte y me encanta el drag", concluyó la actriz.

"Los fans de Maisie Williams pueden estar seguros de que Arya Stark de Invernalia seguirá desempeñando un papel feroz en su próxima tarea como uno de los jueces extra especiales de RuPaul", bromeó la cadena, haciendo referencia al personaje de la actriz en la exitosa serie de HBO 'Juego de Tronos', que de hecho concluyó definitivamente en la madrugada del lunes 20 de mayo. De hecho, la organización del programa publicó un montaje con el personaje de Williams como parte del jurado junto a RuPaul y Michelle Visage, además de compartir un story con una de las escenas de la primera temporada de 'Juego de Tronos', en la que el maestro Syrio Forel pregunta: "¿Qué le decimos al Dios de la Muerte?". Una cuestión a la que Arya responde "Sashay, away", famosa frase del concurso.

Otros fichajes

Además de Maisie Williams, 'RuPaul's Drag Race UK' también ha ido confirmando otros fichajes desde que se anunció su preparación. El primero fue el de Michelle Visage, quien acompañará al presentador RuPaul con un puesto fijo en el jurado del formato. A mediados de febrero se confirmaron dos nuevas incorporaciones: Graham Norton y Alan Carr, ambos presentadores británicos, quienes serán encargados de ocupar puestos como jueces de manera alternativa, con una mecánica similar a la que protagonizan Ross Matthews y Carson Kressley en las últimas ediciones del formato original