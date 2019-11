Maite Galdeano se estrena como presentadora de 'Sálvame' y provoca la marcha de plató de Kiko Matamoros

Pocos podrían esperar este auténtico giro de guion en 'Sálvame'. Como es habitual, la edición 'limón' es presentada por un colaborador que, según el día, es elegido o bien a dedo o bien a suertes. Sin embargo, en esta ocasión ha sido la audiencia la encargada de tomar esa decisión y para tal labor han optado por la mismísima Maite Galdeano.

Maite Galdeano con Belén Esteban y Gema López en 'Sálvame'

Las caras de los colaboradores, quienes ante la voz en off se decían unos a otros quiénes creían que sería el presentador sustituto, fueron un auténtico cuadro al desvelarse el nombre. La madre de Sofía Suescun bajaba las escaleras del plató bailando y cantando "La papela del camión", mientras le daba un beso a todos los allí presentes, a excepción de Belén Esteban, quien no se mostraba nada contenta con este particular fichaje. "Vengo toda emocionada y sorda perdida porque no escucho nada del oído derecho", fueron las primeras palabras de la ex gran hermana.

Precisamente la llamada "princesa del pueblo" ha protagonizado el primer rifirrafe con la navarra en plató. Hace unos días, Maite Galdeano realizaba unas grabaciones en las que atacaba a Gema López, Anabel Pantoja, Raquel Bollo y la propia Belén Esteban, hecho que esta última no ha dudado en recordarla: "Me gustaría que pidieras disculpas, a Gema López la pusiste verde en la llamada y a mi hija le dijiste que era un bombo". Pero los reproches no han quedado ahí. "Si tuvieras un poco de vergüenza, por lo menos, por la llamada que te grabaron, creo que una disculpa nos merecemos", afirmaba Esteban. "Pido disculpas por si alguien se ha sentido ofendido, no lo dije con maldad. Espero que me echéis un cable, que me caéis todas muy bien", se disculpaba la momentánea presentadora.

Kiko Matamoros se marcha de plató

Kiko Matamoros se marchaba de plató debido a la presencia de Maite Galdeano, con quien no se sentía cómodo debido a unas declaraciones de la exconcursante. "Yo hago lo que me da la gana", le espetaba Matamoros ante la insistencia de que volviera para trabajar. Mientras tanto, Gema López le recordaba que así es 'Sálvame' y todas las tramas entre los trabajadores del programa salen a la luz. A la exconcuctora de autobuses se le venía el programa abajo, y es que no solo Matamoros se le escapó, sino que Esteban y López no dejaban de atacarla.

Maite Galdeano con Kiko Matamoros en 'Sálvame'

Mientras que las colaboradoras le insistían para que tratara el tema de su mala relación con Kiko Matamoros, Maite Galdeano se negaba a responder bajo el argumento de que ella era la presentadora. "Tú eres muy valiente para meterte con todos nosotros y muy cobarde cuando yo te hago una pregunta", le soltaba Gema López. "Hay cosas sensibles que he puesto en manos de mi abogada", respondía la actual presentadora: "Gema, respeta que hoy soy la presentadora". Pero la periodista no se quedó callada, y no dudó en contestarla con total sinceridad: "A quien respeto por encima de todo es a mi director, tú estás de paso, él no".

Maite Galdeano salía de plató para preguntarle a Kiko Matamoros si ya habían terminado de maquillarlo, a lo que Gema López la seguía para preguntar al colaborador por las supuestas demandas que la ex gran hermana le había interpuesto. Ante el visible enfado de Galdeano, López seguía en sus trece, sin hacerle caso. Sin embargo, Matamoros se negaba a entrar en plató: "No voy a participar de este circo".