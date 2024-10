Por Fernando S. Palenzuela |

Durante la tarde del 25 de octubre, Sofía Suescun compartía en su perfil de Instagram una preocupante imagen en la que aparecía llorando. "A veces siento la responsabilidad de mostraros solo las partes positivas de mi vida porque odio dramatizar y crearos por aquí un clima de negatividad", escribía la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' en la misma fotografía.

Maite Galdeano

"Pero, a su vez, me veo con la necesidad de deciros que, esta mañana ha sido uno de ellos", continuaba su explicación Suescun. De este modo, dejaba entrever que algo le había ocurrido, pero prefería no entrar en detalles. "No me apetece hablaros de esto porque". La influencer relataba que esa misma noche tenía "un planazo de Halloween", pero que lo había pospuesto para quedarse en casa con sus más allegados y "pensar que mañana será otro día y saldrá el sol".

Esta imagen, marcada por un texto donde expresaba que no estaba pasando por su mejor momento, generaba preocupación entre sus seguidores. Y esta no hacía más que crecer cuando compartía otra fotografía tumbada en una camilla del hospital y hacía público que tenía una tensión bastante elevada, de 152/97. "Esta tensión he tenido durante un buen rato hasta que me ha bajado un poquito y me han dejado irme a casa", explicaba Sofía Suescun. "En fin, no quería preocuparos esta mañana, pero ya estoy bien, así que ahora a descansar y recomponerme".

La respuesta de Maite Galdeano

Sofía Suescun aclaraba que ya se encontraba mejor de lo que parecía haber sido un ataque de ansiedad que le había provocado que la tensión se le disparara. Por otro lado, y pese a que la relación con Maite Galdeano está completamente rota desde hace meses, la navarra sigue intentando hacer las paces con su hija y aprovechaba esta ocasión para lanzar un comentario. "Estamos las dos igual de rotas", escribía al compartir en su propia cuenta de Instagram la imagen de Suescun llorando. "¿Merece la pena estar así? Qué necesidad... Te amo, Sofía. Daría la vida por ti".