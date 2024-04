Mamen Mendizábal ('Anatomía de...'): "No buscamos el morbo, sino que los protagonistas cuenten la historia"

Por Mario de Hipólito de Sande |

El domingo 7 de abril se estrenó en laSexta la segunda temporada de 'Anatomía de...' , el programa de reportajes presentado por Mamen Mendizábal. Con este formato, la presentadora ha cambiado de registro tras casi diez años conduciendo 'Más vale tarde', donde se revisaba toda la actualidad informativa en la franja de la tarde.

Mamen Mendizábal en 'Anatomía de...'

'Anatomía de...' sigue la narrativa de los programas de estilo true crime yde los últimos 30 años,. En esta segunda temporada, se investigará, el mayor robo de obras de arte contemporáneo en España,o el mayor accidente nuclear sucedido en España.

El programa juega con la ventaja de traer de nuevo un tema que se trató en el pasado, pero esta vez enfocarlo desde una perspectiva más actualizada y estudiar asuntos en los que no se puso el foco en su momento. Y acerca de este formato, que busca que los jóvenes conozcan nuevas historias y que los mayores las recuerden, hemos podido hablar con su conductora.

¿Qué nos depara la segunda temporada de 'Anatomía de...'?

Pues yo creo que historias interesantes. Historias de los últimos 30 años que, de alguna manera, son icónicas y que representan un recorrido con perspectiva a través de eventos muy puntuales. Por ejemplo, el asunto del próximo domingo, el caso Madrid Arena, es una historia de la que parece que, por desgracia, no aprendimos. Lo que ocurrió en Murcia este verano nos demuestra que es así. Nosotros recorremos el Madrid Arena desde la negligencia, es un recorrido por todo lo que hizo mal la administración, no nos recreamos en la tragedia, hacemos un true crime. Nuestro programa es un true crime de la actualidad reciente de la historia de España.

Otro de los temas que llevamos es un doble capítulo, que se emitirá el tercero. Va a haber un pequeño parón por las elecciones vascas, pero el domingo siguiente se emitirá un doble capítulo del robo de los cinco cuadros de Francis Bacon. La Policía lo llama el robo del siglo. De esos cinco cuadros, todavía dos están desaparecidos. También es un true crime muy interesante, con una revelación periodística. Los periodistas de El País fueron los que se enteraron y nadie lo sabía. Yo creo que tiene también el aroma de una novela policiaca y es muy interesante.

Hay muchas cosas que no voy a emitir en el programa del Madrid Arena porque no buscamos recrearnos en el dolor

Después de la buena acogida de la primera temporada, ¿se repite la misma fórmula para esta segunda temporada o se van a ir introduciendo elementos que la diferencien de la anterior?

Vamos probando cosas. Es verdad que nuestra narrativa es la misma y la materia prima con la que trabajamos también, pero sí que experimentamos. Por ejemplo, el año pasado la temporada cerró con el robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago, y fue un doble capítulo que funcionó muy bien. Este año no nos separamos en el tiempo, es decir, no nos separamos en un domingo, uno y otro domingo otro, sino que vamos a hacer dos capítulos en una noche. Va más allá de un programa de una hora, se ocupa toda la franja de 21:00 a 23:30 horas, y se convierte en una noche especial.

También vamos a probar un pequeño serial. Vamos a hacer dos capítulos sobre dos impostores de los cuales uno se sitúa en el momento más terrorífico del siglo XX, que fue la Alemania nazi y los campos de concentración, y otro en las torres gemelas y los atentados en Nueva York. Dos españoles fueron unos grandes impostores en esas historias. Vamos probando... Es la segunda temporada y nos podemos permitir todavía jugar muchísimo. Se trata de divertir al espectador, hacerle aprender...

¿Cómo se seleccionan los temas a cubrir en cada programa? ¿Qué criterios se siguen para decidir qué hechos merecen una revisión en profundidad?

Realmente, casi cualquier cosa podría ser susceptible de hacer un programa. Pero para nuestro formato es imprescindible que sea sobre la historia de nuestro país, concretamente de los últimos treinta años, porque nosotros en este programa disfrutamos muchísimo utilizando el archivo, es una de las tres patas fundamentales del programa, y los últimos 30 años son los que nos aportan variedad y un producto audiovisual de calidad. Por otro lado, la historia te la tienen que contar sus protagonistas, tienen que estar dispuestos, si no tienes estas patas, no te sale un programa.

Hay cosas que me gustaría hacer, pero sus protagonistas no quieren hablar, aunque yo lo seguiré intentando, lo mismo en el futuro hablan. También es muy importante para nosotros que las cosas hayan concluido, mucha gente me dice: "haz un programa sobre Rubiales". No, sobre Rubiales ya lo están contando los compañeros en directo, está sucediendo. Para nosotros es importante que el tiempo haya pasado, precisamente porque a veces se llega a una sentencia judicial y el juicio, que tarda mucho tiempo en llegar, pone las cosas muy claras. Muy pocas veces prestamos atención al final. Nos quedamos con el desastre, pero no sabemos completar el final de la historia. Eso lo hacemos nosotros en 'Anatomía de...' con esta narrativa true crime.

Escena del programa 'Anatomia del caso Madrid Arena'

El segundo tema que se va a emitir esta temporada es el de la tragedia del Madrid Arena, un caso que generó mucha polémica en su momento, ¿crees que volverá a generar indignación?

Cuando los espectadores vean este programa van a sentir rabia, mucha indignación y mucha rabia. Pero no va a ser un fenómeno que llegue a ningún sitio, yo creo que los ciudadanos saltamos y nos indignamos cuando los hechos ocurren y cuando descubrimos que detrás de un espacio dónde tus hijos, tus chavales, van de celebración a pasarlo bien, no tiene las medidas de seguridad y se supera el aforo en un 200%.

Tenemos un testimonio de una chica que llegó al Madrid Arena, se separó de la mano de su amiga, y hubo un momento en el que la masa humana la levantó del suelo y no tocó el suelo en 20 minutos, imagínate lo que es eso. Hay muchas cosas que no voy a emitir de ese programa, porque no buscamos recrearnos en el dolor, buscamos las explicaciones de las negligencias que llevaron a eso, lo recorremos desde esa perspectiva, porque el dolor es insoportable. Lo hemos hecho con la colaboración de las familias.

Algunos de los temas tratados en 'Anatomía de...' recibieron una cobertura periodística muy sensacionalista, ¿cómo crees que ha evolucionado el periodismo en ese sentido?

Yo reviso muchísimo el archivo de los últimos 30 años a través de los programas. Uno de los que llevamos, es el del secuestro de Mélodie Nakachian en la Costa del Sol, porque supone el comienzo del crimen organizado en nuestro país. Ahora hay muchas series y mucho entretenimiento sobre el tema, pero también buscamos dónde está el origen de todo esto. Este secuestro es del año ochenta y poco, y claro, la cobertura que se hizo en su momento, es mucho más cruda de lo que la hacemos en la actualidad. Los códigos éticos y las normas que protegen al menor han ayudado a que la televisión sea más sensible, por mucho que parezca lo contrario. Probablemente, la cantidad de horas de emisión y la repetición es lo que hace doloroso el proceso, pero somos más cautos y tenemos más códigos internos.

¿Cómo crees que veremos el tratamiento que se le ha dado al caso de Daniel Sancho dentro de unos años?

Bueno... No me atrevo a tener una opinión muy concreta porque la verdad es que voy fundida de trabajo. El otro día estaba a punto de entrar con Sonsoles Ónega y también lo estaban tratando, la verdad es que en todos los programas a los que he acudido estos días, efectivamente, se estaba hablando del tema, por lo tanto, lo que sé es lo que he oído, pero yo no tengo información. En cualquier caso, mi perspectiva es que es un caso brutal, tiene la notoriedad de un padre actor muy reconocido, un crimen salvaje en un país donde estás aislado... Lo tuvo todo y tuvo el verano, se convirtió en la serpiente de verano.

Se ha hecho un documental en caliente, donde ha participado la familia. Yo creo que cuando la familia no pone límites y va a los programas, luego es muy difícil que no se hable, ya que tú estás también de alguna manera colaborando en ese proceso. También entiendo que es mejor tener un portavoz a que los demás hablen de ti sin ningún conocimiento, pero no sé, todo está muy al límite, no me atrevo a tener una opinión clara.

Las cosas que no hemos podido hacer este año, creo que las haremos el que viene

¿Harías un 'Anatomía de...' del caso Sancho?

Pues la verdad es que no tiene los ingredientes para mi programa, es un suceso. Creo que hay otros programas que tratan sucesos, que básicamente son asesinatos y crímenes de todo tipo. Esto está más enmarcado en otro género, lo mío es... La materia prima es otra.

¿Te queda alguna espinita clavada? ¿Hay alguna historia o tema en particular que te hubiera gustado explorar en 'Anatomía de...'?

Pues la verdad es que sí. Tengo varias, te diré que dos muy concretas, pero no te voy a decir cuáles porque que no hayan salido este año no quiere decir que no salgan el que viene, entonces a lo mejor se me quita alguna espina. Voy a intentarlo, voy a ser tenaz.

Como entrevistadora de un formato true crime, ¿cómo encuentras el equilibrio necesario para no caer en lo morboso?

Nosotros la verdad es que hacemos entrevistas larguísimas a los protagonistas, te hablo de entrevistas de, a lo mejor, una hora y media a cada uno de ellos, por lo tanto, sacamos muchísimo material, y la verdad es que no buscamos el morbo, buscamos que sean ellos los que cuenten la historia. Lo que realmente buscas son los detalles sobre las cosas, pero yo no profundizo ni en el dolor, ni me recreo en él, ni creo en jugar con el morbo, no he sido ni soy ese tipo de periodista, ni de persona, creo que eso no tiene que ver con el periodismo. A mí no me va, entiendo que a otros les vaya, pero a mí no me va.

Mamen Mendizábal en la segunda temporada de 'Anatomía de...'

Desde tu experiencia como presentadora, ¿cómo crees que ha evolucionado el periodismo en televisión en los últimos años? ¿Qué desafíos afronta actualmente?

Desde luego, cuando empecé 'Más vale tarde', que lo hacíamos en las tardes de laSexta hace ya a lo mejor trece años, estábamos solos, al principio no había formatos informativos. Ahora miro a las televisiones, a todas, las autonómicas, las locales y las nacionales y todas tienen formatos de actualidad o pseudo actualidad por la tarde. Todos se han sumado a un carro y me parece curioso porque eso hace que sea todo más difícil. Al final la información la tienes en muchísimos sitios en paralelo a la vez y se establece una competición directa.

Durante casi diez años fuiste presentadora de 'Más vale tarde', ¿qué te parece cómo está yendo el programa desde que te fuiste? ¿Lo echas de menos?

No, yo no lo echo de menos, la verdad. Ya lo hice durante mucho tiempo. Echo de menos a algunas de las personas que están en ese equipo y que quiero muchísimo porque hemos trabajado estrechamente durante un montón de años. Pero la verdad es que el día a día de trabajar en 'Más vale tarde' no, no lo echo de menos, porque estoy disfrutando muchísimo de esta etapa de 'Anatomía de...', de dirigir este proyecto, de tener un equipo fantástico, de la productora de Jordi Évole, del Barrio, que nos trata de cine... La verdad es que estoy fenomenal. A los compañeros los veo muy bien. Yo creo que Iñaki López y Cristina Pardo hacen un tándem sensacional y se lo pasan muy bien. Yo estaba allí muy sola, ellos se tienen el uno al otro y lo hacen francamente bien.

Cuando finalice la segunda temporada de 'Anatomía de...', ¿qué te gustaría hacer?

La tercera temporada de 'Anatomía de...', y la cuarta, y la quinta... Este programa me gusta y además es que las cosas que no hemos podido hacer este año, creo que las haremos el que viene. Ya estamos pensando en el año que viene. Esta mañana he estado en una convención que ha habido en Atresmedia y la verdad es que ha sido muy agradable. Los jefes me han dicho que tenemos un formato original creado por nosotros, que funciona, que está muy chulo, que tiene mucha calidad... Cuando te dicen eso tus jefes, también te alegras. Estoy viendo también que el programa de Marta Chávarri ha abierto una conversación. Son programas que se ven muy bien en Atresplayer, nos dicen los datos que, francamente, van como un tiro y eso también te anima: saber que estás en la televisión en abierto y en una plataforma, y te funcionan los dos. Yo creo que eso es estar ahora mismo en la realidad de las cosas.