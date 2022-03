Los espectadores buscan innovación en la pequeña pantalla, con formatos capaces de entretener que aporten algo nuevo. Bajo esta premisa nace 'Encuentros inesperados', con Mamen Mendizábal como maestra de ceremonias. La periodista toma asiento en FormulaTV para concedernos una entrevista y contarnos por qué Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado no podrían coincidir en el programa, así como el fichaje ideal que no pudo hacerse realidad.

La noche elegida para su debut es la del jueves 10 de marzo, concretamente, al filo de las 22:30h cuando 'El intermedio' se despida de los televidentes de laSexta. La decisión estaba clara: los primeros famosos que se verían las caras son Mario Vaquerizo y el político catalán Oriol Junqueras. La periodista nos cuenta el porqué de esta decisión y si se arrepiente de haber cambiado la información por el entretenimiento.

Isabel Díaz Ayuso, Mamen Mendizábal y Pablo Casado

Lo primero de todo, ¿cómo ha sido este primer formato de entretenimiento puro al que te enfrentas después de salir de la linea más informativa de la cadena?

La verdad que muy entretenido, muy divertido todo el proceso creativo, muy libre también. Hemos intentado jugar con la osadía, con la valentía. Se lo decía a Nuria Roca: "Si te hacen el encargo de hacer algo nuevo, tienes que hacer algo nuevo y arriesgarte". ¡Y eso es muy divertido! Cuando te sacan de donde estás, de las zonas de confort, y te dan estas instrucciones, te pones modo aventura. Y eso que te pase a los 46 años es una suerte enorme... Como titular principal, encantada. Por otro lado, es verdad que yo he estado pegada a la actualidad más pura y dura, pero este formato, aún siendo entretenimiento, circula por los cauces que son los cambios sociales y lo que significan para nosotros, las personas. No es que me haya ido a un programa de música y canción, sino que es un entretenimiento adaptado a mi personalidad periodística.

Empezaste con el nacimiento de laSexta y, ahora, en un momento de tanta actualidad en el que todo es tan convulso, ¿cómo has vivido este cambio? ¿Has llegado a pensar que era un error?

No, yo no siento que me haya equivocado, todo lo contrario. Vivo como un privilegio mi cambio, desde luego. Yo soy consumidora de noticias y de la actualidad. ¡Consumidora total! Sí que creo que nuestra cadena hace un papel muy bueno siempre que hay actualidad, pero cuando es necesario se vuelca todavía más. Pero también hacen falta otras conversaciones y programas de entretenimiento que cambien la conversación que tenemos, que nos saquen de donde estamos, que nos hagan reír, disfrutar, aprender... Yo creo que todo es compatible. Cero arrepentimiento, ni sensación de equivocación. Más allá del resultado, para mí este viaje ya ha sido un éxito.

Grabamos primero el de los hombres porque a mí me interesaba mucho más

No sé si en el proceso creativo llegasteis a pensar: "Si dedicamos un programa a las mujeres, también hay que dedicárselo a los hombres"...

Pues mira, grabamos primero el de los hombres porque a mí me interesaba mucho más; me interesan las dos, entiéndeme; pero me parece que el feminismo tiene una hoja de ruta más marcada, aunque sean varias diferentes, ya que las mujeres no siempre estamos de acuerdo en todo, pero sabemos el camino. En cambio, los hombres desde el movimiento "Me too", incluso después de toda la revolución feminista, hay algunos que se han quedado despistados. Me parecía mucho más atractivo comenzar con un programa sobre los hombres y analizar en qué situación están. De hecho, se emitirá este primero. Hablar de las nuevas masculinidades, por ejemplo, que algunos ni siquiera saben lo que son, o cómo el hombre heterosexual no es ahora mismo el rey de la manada.

Mamen Mendizábal

Es muy importante que esos cambios sociales se vean a través de la televisión, que al final sigue siendo el medio de referencia, ¿no crees?

Por eso. Yo creo que es muy interesante. Es un diálogo desde el entendimiento, desde el encuentro, con buen tono. Yo creo que queda una conversación realmente interesante sobre la masculinidad.

Me ha llamado mucho la atención que tanto Carmen Ferreiro como tú pusisteis mucho énfasis en el programa de Mario Vaquerizo y Oriol Junqueras.

Es con el que estrenamos y, tal vez, el encuentro más loco. No creo que haya personas que pertenezcan a mundos tan diferentes...

Las mujeres nos comunicamos y relacionamos de otra forma

Bueno, Esperanza Aguirre y La Mala Rodríguez también están ahí, ahí...

También, también. Mira, Mala Rodríguez y Esperanza Aguirre se pidieron el teléfono al final de la grabación... ¡Con eso ya te digo todo! Se han hecho "amiguis". Creo que las mujeres nos comunicamos y relacionamos de otra forma, pero el nivel de afecto, de entendimiento y de curiosidad que ha surgido entre Mario y Oriol resulta muy atractivo, como si fueras un "voyeur" desde fuera. Ver todo eso es magnético.

¿Han conseguido ponerse de acuerdo siempre, o por lo menos poder empatizar entre ellos?

Sí, sí, muchísimo. Te sorprenderá. Por eso ponemos el foco en ellos también, porque es muy sorprendente el nivel de respeto y de cariño con el que acaba la conversación.

Mamen Mendizábal

¿Te imaginas a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado en 'Encuentros inesperados'?

¡Ahora sería un encuentro más inesperado todavía! ¿Sabes qué pasa? Ayuso y Casado no podrían coincidir en un mismo programa. Buscamos que el encuentro sea sorprendente, que no se conozcan antes, mientras que ellos dos, lo mismo se conocen demasiado.

A título personal, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de este proyecto?

A mí me ha impactado todo. Bueno, no sé si impactar es la palabra... Me ha gustado todo el proceso de creación, ¡muchísimo! Te pasas cuatro o cinco meses pensando cómo hacer el formato, te pones a grabarlo y, de repente, te está saliendo lo que querías, estás consiguiendo los objetivos que tenías sobre el papel, incluso hemos superado nuestras expectativas. A mí me ha interesado muchísimo todo eso desde el punto de vista creativo. Me ha sorprendido también la voluntad de entendimiento de la gente que ha venido y las ganas de mojarse. Creo que hay mucha gente que pensaba al comienzo de todo esto que muchos nos dirían que no, que no querría jugar, que no querría involucrarse ni abrirse emocionalmente, ni que la gente les conociera en cosas más íntimas. Me ha sorprendido muchísimo la generosidad de todos ellos y las ganas de encuentro.

No me pienso mojar con las audiencias. La televisión es un medio muy competitivo

¿Qué opinas de la noche del jueves? ¿Ves posibilidades de liderar?

No me pienso mojar en eso (risas). La televisión es un medio muy competitivo. Nosotros lo hemos hecho con el ánimo de que llegue al mayor número de personas posible, ojalá sea así. Pero, como eso no depende de mí, sino de tantas variables... No me atrevo a hacer ninguna apuesta. Con vuestra ayuda, llegará un poco más lejos. La difusión periodística ayuda muchísimo.

¿Qué personas te hubiera gustado tener que al final no has tenido?

Me hubiera gustado tener a Ana Milán. Ojalá, la temporada que viene se anime. Me hubiera gustado mucho. No te puedo contar para qué programa concreto la llamé, pero tenía una agenda complicada y me ha dado mucha rabia. Primero, porque me cae fenomenal, la admiro, me parece que tiene precisamente esto de lo que estamos hablando, es capaz de contar las cosas más dura con el mejor tono y de conseguir esa vis cómica. Y sí, la espero en la siguiente temporada. Ana es una tipa con mucha trayectoria.