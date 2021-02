Mamen Mendizábal relata su peor entrevista con Bertín Osborne: "Se puso en un plan muy agresivo"

Mamen Mendizábal se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional gracias a los dos programas que presenta en laSexta, 'Más vale tarde' y 'Palo y astilla'. Este último proyecto abre las puertas a diferentes rostros conocidos del sector audiovisual para que puedan hablar sobre sus orígenes y cómo sus familiares les ayudaron a prosperar. En plena promoción de este espacio, la periodista confesó en una charla con el periódico El Mundo que su peor entrevista fue con Bertín Osborne.

La conversación que mantuvo con el presentador de 'Mi casa es la tuya' coincidió con el momento en el que el cantante aparecía en la lista de los papeles de Panamá, por lo que la periodista no quiso perder la ocasión para preguntar a Osborne sobre el asunto: "A mí cualquiera que se lleve sus impuestos fuera de España me parece que no puede presumir de patriota. Él aparecía en los papeles de Panamá y había tenido una presunta operativa a través de estas sociedades y ni siquiera me dejó preguntarle", narró Mendizábal.

El conductor de 'El show de Bertín' no solo no contestó a las cuestiones que le propuso la periodista, sino que, además, tuvo mala actitud: "Se puso en un plan muy agresivo y eso desmonta cualquier entrevista porque entra lo emocional", criticó Mendizábal recordando lo ocurrido en ese momento. "Para patriotas, Bertín", sentenció finalmente la presentadora de 'Palo y astilla', que cuenta con una amplia experiencia haciendo complicadas entrevistas a políticos, famosos y otros rostros conocidos de la pequeña pantalla.

Su momento "tierra trágame" con Cristina Pardo

Otra de las anécdotas que compartió Mamen Mendizábal fue uno de esos momentos en los que te mueres de vergüenza: "Ha habido muchos, aunque la mayoría no se ven", admitió la presentadora de 'Más vale tarde'. No obstante, recordó una situación de "tierra trágame" que vivió en uno de los programas de Cristina Pardo: "En un cambio de set, se quedó detrás del sofá uno de los técnicos porque no le había dado tiempo a salir. Mientras hacíamos la entrevista yo sabía que había un ser humano detrás del sofá agachado para que no se le viera. Fue imposible. No podíamos con la situación y tuvimos que revelar lo que estaba pasando", confesó la periodista.