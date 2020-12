'Mask Singer': Al Bano, octavo concursante desenmascarado de la edición

La noche del miércoles 16 de diciembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su semifinal, con seis máscaras jugándose su paso a la gran final. Una ocasión especial por la que el concurso tenía que despedirse de dos de sus máscaras tras cada uno de los dos enfrentamientos entre tres de los concursantes. Mientras que el primero concluyó con la eliminación de Pastora Soler bajo la máscara de Pavo Real, el segundo duelo entre Caniche, Cuervo y Girasol concluyó con la eliminación del último de ellos, que ocultaba al artista Albano Carrisi, más conocido por el nombre artístico de Al Bano.

Albano, tras quitarse la máscara de Girasol en la semifinal de 'Mask Singer'

El nombre de Al Bano era uno de los que más sonaba desde el comienzo del programa, junto al humorista Bigote Arrocet y, de hecho, ambos acabaron dividiendo a los investigadores en la recta final del programa. Antes de la semifinal, tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi se habían decantado por el segundo, mientras que el artista italiano había sido el elegido de Malú y José Mota. Los dos mantuvieron su apuesta en la semifinal, en la que los Javis se acabaron uniendo a ellos, aunque Calvo apostó en un primer momento por Arrocet antes de cambiar de opinión.

De esa forma, Al Bano se convirtió en el primer concursante de la edición en ser descubierto por todos y cada uno de los investigadores, quienes se mostraron entusiasmados con la presencia del italiano en el formato. "No podía ser otro", apuntaron los investigadores, tras celebrar su acierto. "Ha sido una experiencia totalmente nueva. En otro momento sería imposible, estoy siempre de gira por el mundo, pero el Covid me ha permitido estar con vosotros", confesó Carrisi, entusiasmado, antes de calificar su paso por el programa como "una bellísima experiencia" y "un gran juego", e incluso bromear con lo "bien" que había disimulado su acento. "La voz de Al Bano te llega dentro, es un número uno", alabaron los investigadores.

"Es un honor tenerte aquí"

"Tengo un hijo que ha estudiado música y siempre me ha dicho que cante Freddie Mercury y, gracias a este programa, he hecho todo lo que dicho que mi hijo quería oír de mí", manifestó Carrisi, tras lo cual Ambrossi declaró que "nos has puesto los pelos de punta, nos has emocionado, nos has divertido, es un honor tenerte aquí". Siguiendo las palabras del investigador, Al Bano se despidió del programa interpretando el tema "Nessun dorma" con el que emocionó tanto a Ambrossi como a Calvo, que apenas pudieron contener las lágrimas. Entre las pistas resueltas, el programa aclaró que el italiano "en su casa de Cellino, produce su propio vino y aceite", "Nina es el nombre de su caballo", además de que "un sombrero blanco es su prenda fetiche".