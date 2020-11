Atresmedia adaptará 'I can see your voice' tras el éxito de 'Mask Singer'

El entretenimiento se ha convertido en uno de los pilares de Atresmedia en su prime time. El grupo de comunicación ha logrado que la nueva edición de 'La Voz' se convierta de uno de sus apuestas más fuertes mientras que 'Mask Singer: adivina quién canta' es uno de los formatos de entretenimiento más vistos de toda la televisión esta temporada. Por ello no sorprende que el grupo haya decidido apostar por una nueva producción internacional en la que la música y la voz son protagonistas.

'I can see your voice'

El formato 'I can see your voice' ha sido adquirido por el grupo de comunicación para ser adaptado en España de la mano de Warner Bros. ITVP España en colaboración con Atresmedia Televisión. El espacio que nació en Corea del Sur, país del que también es originario 'Mask Singer', se ha convertido en una de las grandes revelaciones televisivas de los últimos años y es que además de triunfar en su país de origen ya ha sido adaptado en once territorios distintos, con gran éxito en todos ellos. Ahora es el turno de España, territorio al que llegará el próximo año 2021.

Así funciona el programa

El espacio que se ha podido ver en a EEUU (FOX), Países Bajos (RTL4), Alemania (RTL) y Tailandia (Workpoint) y que en unos meses llegará a Reino Unido (BBC One) es un guessing show musical en el que un concurso debe adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Para conseguirlo deberá fijarse en su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario. Al igual que en 'Mask Singer', en este formato la intuición es sin duda fundamental para que el concursante se logre llevar el premio en metálico.

El concursante además no estará solo en este reto y es que contará con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre. Todos darán su opinión sobre lo que creen que están viendo sobre el escenario para que el participante logre vencer y lo harán guiándose de la intuición, un elemento fundamental en este formato en el que se unen grandes cantantes y con gran calidad artística con vocalistas que son un verdadero desastre sobre el escenario.