'Mask Singer': Pastora Soler, séptima concursante desenmascarada de la edición

La noche del miércoles 16 de diciembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su semifinal, con seis máscaras jugándose su paso a la gran final. Una ocasión especial por la que el concurso tenía que despedirse de dos de sus máscaras tras cada uno de los dos enfrentamientos entre tres de los concursantes. El primero de ellos, que enfrentó a Camaleón, Catrina y Pavo Real, acabó con este último fuera del programa, por lo que acabó retirándose la máscara para desvelar la identidad de Pastora Soler.

Pastora Soler, tras retirarse la máscara de Pavo Real en la semifinal de 'Mask Singer'

La artista fue descubierta por los investigadores en la anterior gala, en la que Malú se mostró absolutamente segura de su identidad, sumando así al resto de sus compañeros mientras encajaban las pistas con Soler. Sin embargo, en la semifinal, la madrileña fue la única que se mantuvo en sus trece y siguió insistiendo en que su amiga se encontraba bajo la máscara de Pavo Real, especialmente tras ver el montaje de una foto en la que la persona, bajo su disfraz, posaba junto a la artista Rosalía. Una instantánea que se dio en un concierto en el que estuvo la propia Malú, que reafirmó así su apuesta.

"Haga lo que haga, es la máscara que vocalmente puede cantar lo que le dé la gana", observó la artista, tras la actuación de Pavo Real antes de que perdiera el duelo con sus compañeros. Tras su número, el resto de investigadores lanzaron sus apuestas, lejos de Pastora Soler: Javier Calvo apostó por Gisela; José Mota, por Ruth Lorenzo; mientras que Javier Ambrossi se decantó una vez más por Gemma Mengual. "¡Si es que te tengo caladísima!", exclamó Malú, entusiasmada, una vez que Soler se retiró la máscara. De hecho, la concursante no dudó en protestar un tanto, al recordar cómo le sorprendió la presencia de su amiga, lo que no jugaba precisamente a su favor, como tampoco la presencia de Vanesa Martín como invitada en una de las galas, dada su estrecha relación.

"Nunca había cantado en inglés"

"Lo siento, no soy Gemma Mengual, pero me habría encantado", comentó Pastora, quien confesó haber disfrutado especialmente de sus dos primeras actuaciones en el programa porque "estaban superdespistados". "Me he atrevido a cantar en inglés, que nunca lo había hecho", confesó la concursante, tras lo cual señaló que "han sido momentazos debajo de la máscara pasándomelo pipa". "Quería llegar a la final porque tenía un temazo guardado", admitió Soler, que pudo despedirse del programa interpretando dicho tema, "I Will Always Love You", de Whitney Houston, desplegando todo su talento. Además, Soler aclaró una de las últimas pistas que quedaban sin encajar del todo, que apuntaba a sus hijas, las cuales habían llegado gracias al baile, es decir, gracias a su marido, coreógrafo de profesión.