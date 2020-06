'Manifest' y 'For Life', entre las últimas renovaciones y cancelaciones de NBC y ABC

La crisis del coronavirus ha impedido que las cadenas estadounidenses puedan anunciar sus planes de cara a la próxima temporada en los tradicionales upfronts. En su lugar, hemos ido descubriendo poco a poco qué series han sido canceladas y cuáles han sido renovadas y, tras pender de un hilo durante semanas, finalmente ABC y NBC han comunicado qué sucederá con títulos como 'Manifest' o 'For Life'.

Melissa Roxburgh en 'Manifest'

El anuncio más esperado ha sido el relativo a 'Manifest', que contará con una tercera temporada tras haber recibido luz verde por parte de NBC, como informa Deadline. En nuestro país, hemos podido ver este thriller en abierto a través de Antena 3, mientras que HBO España ha hecho lo propio en el terreno de pago, ofreciendo sus dos primeras entregas.

En el apartado más amargo, la cadena de Universal ha cancelado 'Indebted', el regreso de la mítica Fran DrescherFran Drescher ('The Nanny') al terreno de las sitcoms generalistas. Además, se ha oficializado la cancelación de 'Sunnyside', que fue retirada de NBC tras emitir tan solo cuatro episodios, y de 'Bluff City Law', otra ficción debutante cuyo destino estaba bastante claro al no haber recibido el encargo de desarrollar más episodios tras finalizar su emisión en otoño.

Futuros opuestos

Las novedades de ABC también han estado marcadas por los claroscuros. Por un lado, el drama judicial 'For Life', que se puede ver en España a través de AXN, ha renovado por una segunda temporada, y al otro extremo del espectro se encuentra 'The Baker and the Beauty', que ha sido cancelada tras firmar unos discretos datos durante su reciente emisión.