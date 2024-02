Manu Carreño vuelve a Cuatro con 'El desmarque': "No creo que la marca de Los Manolos sea una losa"

Por Alejandro Rodera |

'Deportes Cuatro' ha dado muchas vueltas desde su concepción en 2005. Después despuntar durante una década con la marca de referencia de Los Manolos, el tándem se rompió en 2016 con el despido de Manolo Lama, y desde entonces se han sucedido los vaivenes, incluida la cancelación de 'Noticias Cuatro', hasta rebautizar el espacio como 'El desmarque' en verano de 2023, englobando así la información deportiva de Mediaset en una única identidad. Sin embargo, pese a tantos bailes, Manu Carreño se ha mantenido al pie del cañón durante todo este tiempo, y ahora afronta un nuevo desafío tras un breve paso por Telecinco.

"Recordaba el primer informativo de 'Deportes Cuatro', que fue en 2005, y. Ya ha llovido desde el primer bloque de 'Deportes Cuatro', que duró cuatro minutos., es un poco una vuelta tras haberme ido en verano a Telecinco. Es una nueva etapa, pero. Hay gente nueva, la redacción se rejuvenece, y estoy encantado de ir formando a gente y de aprender de ellos, aunquey que la gente se entretenga viendo el deporte", indica el presentador en un encuentro con los medios en el plató de 'Noticias Cuatro', dondeen este retorno de los informativos de la cadena.

"Para mí ha sido una alegría la vuelta de 'Noticias Cuatro' porque formaba parte del ADN. El canal nació con la información, y recuperar eso después de cinco años es una gran noticia", apunta, recordando cómo vivió aquel momento en el que, hace un lustro, Mediaset decidió pasar por la guillotina los telediarios de su cadena roja: "Se nos iba un trocito de nuestra filosofía y nuestra idiosincrasia, pero eso son decisiones empresariales y bastante tenemos nosotros con lo nuestro".

Ricardo Reyes, Manu Carreño y Joseba Larrañaga presentan 'El desmarque Cuatro'

Otro campo de juego

Desde 2005 hasta ahora el contexto informativo ha cambiado enormemente, y Carreño es plenamente consciente de que la nueva etapa de 'El desmarque', que cuenta con Ricardo Reyes y Joseba Larrañaga en los otros horarios, tendrá que ser mucho más flexible: "Tenemos que estar más atentos a las redes sociales, a lo que se cuenta y lo que se cuece. A lo que se hace viral, que por la mañana ya hay catorce cosas. Hay que darle continuidad a la información deportiva, que no acabemos a las 15:30 y se baje la persiana, sino que antes de que llegue Ricardo a las 20:45 sigamos vivos en la web y estemos activos todo el día".

"Son cosas que a lo mejor hace unos años ni te planteabas, hacías tu bloque de deportes y hasta luego, y ahora eso ya no tiene sentido. Aun así, creo que hasta a los jóvenes les gusta, en el formato que sea y llegue por el canal que llegue, saber si fue penalti o no. Quieren saber qué pasó con el gol de Vinicius. A lo mejor no lo consumen de la misma forma que hace unos años, pero los temas siguen siendo muy parecidos: noticias, fichajes, polémicas...", añade.

De la misma manera que la información se ha masificado, también se han incrementado ostensiblemente las fuentes de las que beberla, aunque a Carreño no le preocupa especialmente esa competencia. "Nosotros siempre hemos competido con nosotros, desde el minuto uno, pero sí que es verdad que antes solo había un programa, el nuestro, y ahora hay quinientos. Hay muchos más programas y bloques de deportes, muchísima más oferta. Por la noche había un formato de debate que era 'Estudio estadio' y ahora hay seis, pero eso es bueno. Al final todo es positivo", reflexiona el vallisoletano.

No obstante, la amplitud de posibilidades sí obligará a asumir un tono diferencial, como ya se hiciera en la época de Los Manolos, aunque en esta ocasión con menor sentido de exclusividad. "Ahora hay que darle más vueltas todavía. Entonces era mucho más fácil sacarle punta a la imagen de tu cámara, porque tenían que verlo aquí. Podías ver el partido, pero luego lo que grababan tus cámaras te permitía darle un toque diferente, especial y entretenerte en lo que había pasado en el banquillo. Hoy en día, eso a los tres minutos de acabar el partido ya está en todas las webs y las redes sociales, así que no te hace diferencial".

"Ahora se trata de darle una personalidad, una opinión y un contenido entretenido sabiendo que tienes que buscar noticias y protagonistas porque la imagen la tiene todo el mundo y está al alcance de la gente al segundo", asevera Carreño.

Un horizonte plagado de eventos

A la hora de moldear esa personalidad, la prioridad será mirar hacia el futuro, y no tanto hacia la época de bonanza que elevó a 'Deportes Cuatro' al Olimpo televisivo. "No creo que la marca de Los Manolos sea una losa. Siempre miramos hacia delante y no es bueno poner la música del NO-DO y estar mirando todo el tiempo por el retrovisor. Estamos en 2024, esto es 'El desmarque', seguimos siendo Mediaset y teniendo el mismo espíritu. Ahora se ha decidido integrar todo el deporte bajo ese paraguas y 'El desmarque' es la marca de deportes del grupo, que siempre ha sido un referente y lo seguirá siendo. Somos los mismos junto a una generación que se ha integrado con nosotros y ha rejuvenecido la redacción".

En ese sentido, Carreño y su equipo no tendrán muy complicado mirar hacia delante, ya que el futuro se antoja prometedor en lo que respecta a eventos deportivos. "Miramos a 2030 que habrá un Mundial de fútbol en nuestro país, a la Fórmula 1 que estará en España durante los próximos diez años... Nos queda tanto deporte de aquí en adelante que estaremos preparados para contar lo que venga". Además, el presentador de 'El desmarque' no renuncia a narrar esos acontecimientos: "Sin ninguna duda Mediaset intentará tener los mejores eventos de deportes".