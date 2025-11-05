Marc Giró decide hacerse "facha" en 'Late Xou': "No hace falta que sea mariquita ya"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Marc Giró ha vuelto a causar revuelo al dedicar un monólogo a los "fachas" durante la apertura de 'Late Xou con Marc Giró'. El presentador catalán iniciaba una nueva entrega del formato ironizando sobre las ventajas de ser "facha" y afirmando que había decidido formar parte de ellos. "Después de darle muchas vueltas, porque era una cosa que a mí me rondaba por la cabeza, he decidido hacerme 'facha'", iniciaba.

"Claramente he pecado de narciso, lo confieso. He estado tan obcecado en mis propias ideas, en escuchar a mi alrededor. He sido tan "woke", tan de izquierdas. Estaba tan y tan preocupado por el bien común, que ya estaba en plan Marxista (...) Había que ponerle freno a esto. Tanta gente a nivel mundial no puede estar equivocada, si ya todo el mundo lo ve así me he dicho 'chico, igual el que está equivocado eres tú'", confesaba.

Marc Giró en su monólogo de apertura de 'Late Xou'

"No quiero ser el rarito, bastante lo he sido ya (...) Lo de ser facha está lleno de ventajas. En la opresión política está la oportunidad de quitarse presión y responsabilidad y además ahorras tiempo y dinero. Por ejemplo, ya no hace falta que vayas a votar más, pero nunca más. Lo de votar no es nada sostenible, que está la democracia deforestando el Amazonas de tanto sobre, tanta papeleta y tanta propaganda que te mandan a casa", ironizaba.

Marc Giró haciendo "Facha: El musical" en 'Late Xou'

Además, el presentador declaraba que :"Desde que soy 'facha' no hace ninguna falta que sea mariquita ya, ese peso que me he quitado de encima. Es una cosa que a mí me ha llevado muchísimo tiempo con resultados que no siempre han sido los deseados,(...) Cuando eres facha, eres facha y nada más.: el reciclaje, el veganismo, el animalismo, Palestina, Ucrania, el Yemen, Somalia, los cuidados,...".

Para finalizar su monólogo, Marc Giró repasaba otras ventajas de ser "facha": "A partir de ahora ya no estás obligada a tener una amiga negra, china, lesbiana, trans, fluida, sudamericana, que ahora además puedes decir "sudaca" (...) Siendo 'facha' tú inventas tu propia aventura porque la verdad nunca más estropeará esa buena historia salida de esta cabecita loca y dicharachera que tú tienes (...) Si quieres imaginar que no existe tanto cáncer de mama y no hace falta cribar, olé".

'Facha: El musical' en 'Late Xou'

Tras esto, Marc Giró daba inicio a 'Facha: El musical', una canción del presentador junto al cuerpo de baile del programa para seguir irradiando la felicidad que le daba su nueva condición de "facha". Su canción era interrumpida por las Glorias Cabareteras que fingían representar a personas como las que había descrito el catalán durante todo su discurso que afirmaban que su musical había sido una "basura y bazofia" y "pagada con dinero público". "A vosotras lo que os pasa es que todavía tenéis espíritu crítico, cariño, cuando eres facha es otra cosa que te quitas de encima", decía el presentador para finalizar su monólogo.