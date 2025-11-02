FormulaTV
¡TRUCO O TRATO!

María Casado divide a la audiencia por su susto a Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco'

La periodista irrumpió en el plató disfrazada durante el día de Halloween para sobresaltar a su compañera.

María Casado divide a la audiencia por su susto a Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco'
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 2 Noviembre 2025 14:17

El día más terrorífico del año también llegó a los informativos. Durante la edición del sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, 'Informativos Telecinco' vivió un momento sorprendente acorde con la esencia de Halloween. Mientras Carmen Corazzini explicaba a los espectadores el origen y la expansión de esta tradición en España, su compañera María Casado apareció por sorpresa en el plató con la icónica máscara de 'Scream', provocando un susto monumental en pleno directo.

"¡Truco o trato!", exclamó Casado mientras salía de detrás de una pantalla del estudio. La reacción de Corazzini fue inmediata: "¡Ostras!", gritó entre risas, visiblemente sorprendida por la irrupción. Tras recomponerse, la presentadora explicó con humor lo ocurrido: "Lleva así toda la mañana dándole sustos al personal", comentó entre carcajadas antes de continuar con las noticias.

Lo cierto es que María Casado no es ajena a este tipo de guiños televisivos, pues no es la primera vez que vemos su toque de humor dentro de un formato que se entiendo como serio y formal. Por ello, desde su llegada a 'Informativos Telecinco', el programa ha apostado por un estilo más humano y flexible, especialmente en las ediciones de fin de semana. Su espontáneo susto a Corazzini se enmarca dentro del tono más distendido con el que la cadena quiso celebrar Halloween.

María Casado presentando 'Informativos Telecinco Fin de Semana'

Las redes se dividen ante el susto de María Casado

Este momento se comentó rápidamente en redes sociales, donde los espectadores se dividieron entre quienes celebraban la naturalidad y el sentido del humor de Casado y quienes lo criticaban. "Esto es de agradecer, prefiero ver a presentadores naturales que platós generados por IA", escribía un usuario en X (antes Twitter). "Hay que saber cuándo estar serio y cuándo no, esto no le quita profesionalidad", defendía otro.

Sin embargo, no todos compartieron ese entusiasmo y tenían claro que los telediarios no son lugar para bromas. Algunos usuarios criticaron el clip asegurando que "los informativos no son un magazine" y que "estas actitudes restan credibilidad al formato". También se destacaba que, aunque no para todos los espectadores esto es lo más apropiado, "nunca se hizo debate de los 'chistes' de Matías Prats", tal y como añadía una usuaria.

