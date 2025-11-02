Programa relacionado
El día más terrorífico del año también llegó a los informativos. Durante la edición del sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, 'Informativos Telecinco' vivió un momento sorprendente acorde con la esencia de Halloween. Mientras Carmen Corazzini explicaba a los espectadores el origen y la expansión de esta tradición en España, su compañera María Casado apareció por sorpresa en el plató con la icónica máscara de 'Scream', provocando un susto monumental en pleno directo.
"¡Truco o trato!", exclamó Casado mientras salía de detrás de una pantalla del estudio. La reacción de Corazzini fue inmediata: "¡Ostras!", gritó entre risas, visiblemente sorprendida por la irrupción. Tras recomponerse, la presentadora explicó con humor lo ocurrido: "Lleva así toda la mañana dándole sustos al personal", comentó entre carcajadas antes de continuar con las noticias.
Lo cierto es que María Casado no es ajena a este tipo de guiños televisivos, pues no es la primera vez que vemos su toque de humor dentro de un formato que se entiendo como serio y formal. Por ello, desde su llegada a 'Informativos Telecinco', el programa ha apostado por un estilo más humano y flexible, especialmente en las ediciones de fin de semana. Su espontáneo susto a Corazzini se enmarca dentro del tono más distendido con el que la cadena quiso celebrar Halloween.
Las redes se dividen ante el susto de María Casado
Maria Casado era una gran periodista hasta que se volvió la payasa de los informativos de T5. Que porque no los ve nadie, se preguntan.— Mailisaurus (@Mailisauru38964) November 2, 2025
Desde que ha llegado María casado están con ese tono y de verdad no me cuadra nada lo siento— Mike (@HablemosdePOP) November 2, 2025
Es un informativo no un magazine.— M (@eme_uve) November 2, 2025
Si María Casado quiere hacer estas cosas que la den otro tipo de programa.
no veo nada malo en esto...hay q saber cuando estar serio y cuando no.... q haga Maria esto no significa q sea mala presentadora de informativos.Los temas serios hay q darlos con seriedad y esto se puede dar así divertido... xq a Matias Prats se le aplauden los chistes y esto no— Marcos20???????? (@20marcos_97) November 1, 2025
Esto es de agradecer. A mi me gusta. Creo que apostar por atraer siempre está bien. Prefiero esto que los platós hechos por IA.— David Moreno (@davidmoreno) November 2, 2025
Mientras no haya una desgracia como la Dana, o el COVID que nos sensibilice a todos y esté vigente, a mí me parece genial... Aporta algo de cercanía al espectador, y sirve para "destensar". De todas formas, nunca se hizo debate de los "chistes" de Matías Prats... ahí lo dejo.— ???????????????????????? ? (@aliquindoia) November 2, 2025
Sin embargo, no todos compartieron ese entusiasmo y tenían claro que los telediarios no son lugar para bromas. Algunos usuarios criticaron el clip asegurando que "los informativos no son un magazine" y que "estas actitudes restan credibilidad al formato". También se destacaba que, aunque no para todos los espectadores esto es lo más apropiado, "nunca se hizo debate de los 'chistes' de Matías Prats", tal y como añadía una usuaria.