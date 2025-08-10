Por Julia Almazán Romero |

María Castro atraviesaen ' La promesa '. El fenómeno de la serie de La 1 ha resistido incluso la salida de su protagonista, Ana Garcés , lo que ha colocado a la actriz gallega en un lugar aún más central de las tramas., sobre cómo compagina el rodaje con su vida familiar y sobre el recuerdo que guarda de ' Sin tetas no hay paraíso ', la serie que la dio a conocer.

"Laboralmente estoy muy contenta. Aparte de que el personaje es bonito y la serie está muy bien hecha, el set de la serie es superagradable", aseguraba Castro en una entrevista para la revista Lecturas, con respecto a su actual trabajo en la serie de Televisión Española, de la que destaca que "toda la gente que llega lo hace con muchas ganas de trabajar, de hacer la vida fácil al compañero". Un proyecto que "me permite ser mamá a tiempo parcial" al trabajar y vivir en Madrid, algo con lo que, "de momento, me conformo".

Ana Garcés y María Castro como Jana y Pía en 'La promesa'

En cuanto a la marcha de Garcés, la intérprete reconoce que era algo previsto: "Hacía meses que lo sabíamos. Ella es mi compañera de camerino, me he quedado solita. Ana sentía que había acabado su paso por 'La promesa', por lo tanto, se ha cumplido su deseo". "Aunque siempre tienes miedo de la reacción del público, yo nunca creo que nadie sea imprescindible", opinó además Castro, que calificó el trabajo de su excompañera de "espectacular".

"Jessi me ayudó a despegar"

"La audiencia sigue siendo la misma. De hecho, hemos tenido varios picos de audiencia desde entonces", destacó la gallega, sobre la etapa posterior a la muerte de Jana. A raíz del éxito de Garcés gracias a dicho personaje, Castro pudo recordar su personaje en 'Sin tetas no hay paraíso': "Me ayudó a despegar con mi carrera. Gracias a Jessi viví cosas que nunca imaginé".

Miguel Ángel Silvestre y María Castro en 'Sin tetas no hay paraíso'

Asimismo, la gallega confiesa que mantiene contacto con algunas compañeras de reparto a través de un grupo llamado "El reencuentro", "porque nosotras soñamos con una reaparición". Un sueño en el que no habrían incluido a Miguel Ángel Silvestre porque "él murió, ¡habría que resucitarlo!". "Puede aparecer a través de recuerdos o como un fantasma. El fantasma del Duque. Pero, ¿sabes qué? Ahora no se encuentran estrellas femeninas tan potentes", añadió Castro al respecto.