Por Pablo Fernández Pérez |

María del Monte tampoco se libra de la polémica. El pasado febrero, la cantante fue galardonada con la Medalla de Andalucía el día de su comunidad, algo que acogió con muchísima ilusión y que así lo contó en una entrevista que le hizo su propia mujer, Inmaculada Casal, para Canal Sur. Fue precisamente ahí donde Casal quiso hacer un gesto cariñoso a la galardonada dándole un beso, algo que la sevillana rechazó propinándole una cobra en directo.

Este gesto no fue bien visto en redes sociales, ya que se acusó a la artista de homofobia al no querer dar un beso a su mujer delante de las cámaras por el mero hecho de ser dos mujeres. Aunque la cantante ya ha desmentido esa acusación, el pasado 12 de marzo visitó 'El hormiguero' y volvió a hacerlo con el presentador valenciano. "Hay quien te llama María del Corte", bromeaba Pablo Motos, a lo que ella contestó preguntándole si se daba besos en público con su mujer. Él respondía que sí, aunque delante de las cámaras no.

Pablo Motos y María del Monte

"¿Se nos ha hecho la piel muy fina y ahora todo es un escándalo?", preguntaba el de Requena a María del Monte. "Tenemos todos la piel muy fina, pero sobre todo es que no existe el acierto. Hagas lo que hagas, siempre lo haces mal. Nunca aciertas", contestaba la artista. "Si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces. Yo, como siempre he ido a mi aire, lo único que hago es ejercer mi derecho a ser libre de hacer lo que me dé la gana sin hacer daño a nadie", añadía la invitada.

Parándole los pies

En otro momento de la entrevista, la cantante tuvo que dar un corte al presentador cuando este le comenzó a preguntar sobre el robo que sufrió en su casa. Llego un momento en el que Motos le dijo: "¿Te queda algún miedo, algún trauma, alguna cosa?". Ella respondió con otra cuestión que el presentador respondió de forma afirmativa: "¿A ti te quedaría?". Al escuchar la contestación de él, la cantante profirió: "Pues entonces no me lo preguntes, pichita".