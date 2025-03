Por Pablo Fernández Pérez | |

El 28 de febrero es el Día de Andalucía y, como viene a ser costumbre cada año, se celebra con un evento en el que, además de actuaciones musicales y artísticas, se le otorgan las Medallas de Andalucía a personalidades famosas de allí que van orgullosos de su bandera allá por donde vayan. Este año, una de las galardonadas fue María del Monte y, tras la gala, protagonizó un momento viral con su mujer Inma Casal.

María del Monte e Inma Casal en 'Y ahora, Sonsoles'

Tanto es así que la cantante entró en directo a 'Y ahora, Sonsoles' para, a parte de mostrar su felicidad y emoción por la Medalla de Andalucía, explicar a Sonsoles Ónega qué ocurría y desmentir los rumores de que la cobra fue producida por un complejo a mostrar su condición sexual en público. "No ha pasado nada. Yo no soy muy expresiva en público, ni quiero serlo. No sería coherente decir que quiero tener intimidad y vulnerarla yo misma. Le he dado 24.500 besos después", señalaba la cantante.

La importancia que realmente tiene

Finalmente, como no podía ser de otra manera, la conversación derivaba en una serie de bromas y comentarios gracioso sobre lo ocurrido. "Hay que ver lo que me ha hecho", decía Casal, con humor. Después, María del Monte le dedicaba unas palabras bonitas a su mujer: "Cuando te pasan cosas importantes tienes que compartirlas, porque se deben también a la gente que te rodea. Ella, para mí es un pilar fundamental en mi vida". "Ahora lo quiere arreglar. Ya hablaremos", remató Casal, siguiendo con la broma.