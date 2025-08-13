María Escario y su misteriosa pulla a un presentador de informativos de noche por "esa tendencia a sobreactuar"

Por Sergio Navarro |

Todos conocemos a María Escario . La presentadora y periodista deportiva no necesita presentación tras años de carrera delante y detrás de la pantalla. Con una trayectoria ligada a RTVE, sus últimos cargos en el ente público han sido el de Directora de Comunicación de 2018 a 2021 y

Por ello, está más que acostumbrada a analizar todo lo que ocurre en las cadenas de TVE y mostrar en redes sociales todas sus opiniones, tanto para bien como para mal, de lo que ve en la sus cadenas. Recientemente, ha sido crítica con tres temas en particular.

María Escario con su Premio 5 Estrellas al Periodismo Deportivo

Señaló que le parecía "muy mal que RTVE se haya comido el comienzo del segundo tiempo de una final Europea por las promos y la publicidad", compartió publicaciones de espectadores que criticaban que un formato como '¿Algo que declarar?' estuviese en la pública, y reposteó artículos sobre la cancelación de 'La familia de la tele'.

¿A quién se refiere?

La noche del martes 12 de agosto, volvió a escribir en sus redes algo que no le gustó viendo la televisión. Su mensaje decía: "No puedo con esa tendencia a sobreactuar cuando se presenta un informativo buscando ser natural. Ahí lo dejo".

María Escario, en el plató de 'Al cielo con ella'

Aunque no da detalles de a quién se refiere, por el horario de la publicación (21:50h) sería sobre algún presentador de la edición de la noche. Por otro lado, viendo que todo lo que comenta de televisión suele ser de TVE, el cerco se estrecha y podría señalar a Lluís Guilera, presentador de 'Telediario 2'. Sin embargo, a esa hora ya había pasado la información meteorológica y había arrancado los deportes, materia en la que ella es experta y por lo que también podría haber ido dirigido a Nico de Vicente. Pero todo son suposiciones.