Tras más de 20 años interpretando a Herminia Fernández, María Galiana habla de su papel en 'Cuéntame cómo pasó' con más dureza que nunca. La veterana actriz fue la protagonista de la emisión de 'Salvados' del 12 de diciembre de 2021, con una entrevista donde aprovechó para mostrar su particular hartazgo del personaje y atacar a 'MasterChef', el formato de la cadena pública que ya le ha tentado para concursar.

María Galiana, en 'Salvados'

Al ser preguntada por su amplia trayectoria dentro de la serie de TVE, Galiana afirmó que estaba "harta" de Herminia, aunque aseguró que continuará interpretándola: "No tengo más remedio porque forma parte de un estatus, me refiero al mío personal y al de mis hijos. Tengo que pagar muchas cosas". La sevillana dijo que no veía la muerte de su personaje muy cerca, ya que los espectadores se enfadarían: "Me tienen que mantener a la fuerza porque yo creo que iba a haber un motín si matan a Herminia", comentó.

Respecto a su manera de actuar, Galiana no utilizó la falsa humildad: "Yo sé que soy muy buena y me gusta que me lo reconozcan, pero no me lo creo". Sin embargo, explicó que su mayor fallo como interprete ha sido no ser más polivalente: "Mi gran error, decepción, ha sido no hacer como actriz otro tipo de papeles", comentó la veterana artista, quien parecía saber el motivo por el que no había trabajado más: "Siempre he tenido un aspecto de maruja impresionante, yo nunca hubiera podido hacer papeles de alto standing".

Uno de los excompañeros de María Galiana en 'Cuéntame', Juan Echanove, quiso sorprender a la actriz y recordar la gira de teatro que hicieron juntos. La invitada quiso defenderle y hablar de su polémica salida de la serie de la Corporación desde el formato de Producciones del Barrio: "No me fastidió, me pareció la cosa más injusta que he visto en mi vida", afirmó. De esta manera, alabó el trabajo del actor en la ficción: "Tenía al público en el bolsillo, le daba el punto exacto del humor a las cosas más importantes. Creo que una parte de la audiencia de 'Cuentáme' era por Juan Echanove".

"No iría a 'MasterChef' así me ofrecieran todo el oro del mundo

La pasión de María Galiana por la cocina hizo que Gonzo le preguntase por 'MasterChef Celebrity'. La actriz reconoció que ya se lo habían ofrecido, aunque se mostró tajante: "No iría a 'MasterChef, así me ofrecieran todo el oro del mundo". La andaluza aseguró que "eso no tiene rigor", ya que "lo más importante de la cocina es la lentitud". De hecho, la actriz dijo que la competición y el tener poco tiempo para elaborar los platos son los dos factores que más rechazo le provocan: "¿Cómo voy a hacer yo un plato complicado corriendo como las locas?", sentenció.