María Galiana tuvo que ser socorrida y llevada en brazos por la UME debido a la nevada

El 12 de enero tuvo lugar la rueda de prensa de la nueva temporada de 'Cuéntame cómo pasó'. En ella, Imanol Arias contó una serie de anécdotas, una de ellas protagonizada por María Galiana (Herminia en la serie) y la histórica nevada que cayó en Madrid. "Herminia no vive en el 2020, pero María vive intensamente el 2020", bromeaba el actor.

María Galiana en 'Cuéntame cómo pasó

María Galiana llegó de Sevilla a la capital y se encontró con toda la nieve y el hielo que cubre las calles de la capital. Por ese motivo, la UME (Unidad Militar de Emergencias) hizo su aparición para evitar que la actriz tuviese posibles caídas: "La llevaron desde Atocha hasta la puerta del hotel en el que se hospedaba. Eso es porque la quiere todo el mundo", afirmó Arias entre risas. "No me atrevía a andar hasta el metro, porque, con la edad que tengo, lo único que me faltaba era una rotura de cadera", confesaba la artista en unas declaraciones al diario ABC, explicando así por qué decidió quedarse en un hotel frente a la estación de Atocha.

Galiana pretendía atravesar la Plaza del Emperador Carlos V para llegar al hotel, pero la zona estaba cubierta de placas de hielo. Fue ahí cuando la UME tuvo que auxiliar a la actriz. Lo más curioso llegó en el momento en el que eligieron la forma de ayudarla: ni más ni menos que llevando a la actriz a cuestas, ya que la intérprete no podía subir a los altos vehículo de los militares: "A uno de ellos, al oficial, al que mandaba, se le ocurrió llevarme en brazos. Me hicieron la sillita de la reina y me llevaron en brazos al hotel".

'Cuéntame cómo pasó' en la actualidad

La temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó' se estrena el jueves 14 de enero a las 22:10 horas en La 1. Se trata de una entrega completamente diferente a lo que se ha ido viendo a lo largo de los 20 años que lleva en emisión. Por primera vez, la ficción estará ambientada en la actualidad y contará cómo los protagonistas de la serie están lidiando con la pandemia de la covid-19 mediante flashbacks. En el año 2020, los espectadores de la cadena pública podrán ver a unos envejecidos Antonio (Imanol Arias) y Merche (Ana Duato), y a las versiones adultas de María (Silvia Abascal) y Carlitos (Carlos Hipólito).