María Jiménez le lanza un sonoro zasca a Isabel Pantoja: "Vete al psicólogo"

Después de haber pasado una época muy dura por sus problemas de salud, María Jiménez ha visitado el plató de 'Viva la vida' el 12 de diciembre completamente recuperada. La cantante se encuentra con más ganas de vivir que nunca y una prueba de ello ha sido la sorpresa que le ha dado a muchos de sus seguidores sacando un nuevo disco, que ha promocionado durante su paso por el espacio presentado por Emma García. Además, ha dado su opinión sobre el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

María Jiménez y Emma García en 'Viva la vida'

La presentadora de 'Viva la vida' ha querido conocer la opinión de la artista sobre la guerra familiar que tanto contenido está aportando a Telecinco, pero María Jiménez ha sido muy rotunda en el mensaje que ha mandado a Isabel Pantoja: "Que vaya al psicólogo", ha soltado la cantante sin pelos en la lengua. La invitada del programa ha confesado que no comprende para nada el enfrentamiento que se ha formado entre Pantoja y Rivera, pues considera que la tonadillera debería ser "más sabía" y mantener una conversación con su hijo.

"Puede que él tampoco lo haya hecho bien, pero ella le dobla la edad", afirmaba Jiménez, quien es incapaz entender la posición de Pantoja pues ella misma ha vivido en sus propias carnes una de las peores cosas que pueden ocurrir en la vida, perder a un hijo. Hace unos años, Rocío, la hija de Jiménez, murió en un trágico accidente y, a día de hoy, la cantante ha confesado que aún no ha sido capaz de superarlo: "Es una herida que jamás se va a cerrar". Se acuerda de ella todos los días aunque admite que en las fechas navideñas la echa más de menos.

"Yo no me pongo la vacuna del Covid-19"

El coronavirus está resultando un gran problema a nivel general, pero también ha afectado especialmente en las reuniones familiares de las navidades de 2020. María Jiménez espera poder celebrar las fiestas con sus nietos si se puede. En ese momento, Emma García le preguntaba si ella, con los problemas de salud que ha tenido, se iba a poner la vacuna para el Covid-19, ya que entraría en las personas de mayor riesgo: "Yo no, que se la pongan los ministros primero, los políticos y si a los dos meses no se ha muerto ninguno, entonces ya me lo pienso yo", afirmaba la cantante con su característica forma de ser.