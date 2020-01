María Jiménez relata en 'Sábado deluxe' su peculiar sueño erótico con Jorge Javier Vázquez: "Tenías rajita"

En 2019, María Jiménez sufrió un problema intestinal que le hizo estar ingresada durante varios meses. Casi medio año después de su visita a 'Sábado deluxe' para anunciar su alta hospitalaria, la cantante ha vuelto al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para hablar sobre cómo se siente por necesitar la ayuda continua de una persona y para dar su opinión sobre temas que están en el candelero, como la sonada ruptura entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Jiménez también tuvo tiempo para narrar un sueño erótico con el presentador más conocido de Telecinco y para recibir una sorpresa muy especial.

María Jiménez durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'

"Tú no te puedes hundir en tu propia miseria, tú tienes que nadar para llegar a la orilla", comenzaba diciendo la cantante para explicar su actitud ante la recuperación de la enfermedad que padeció. Fue entonces cuando María Patiño quiso saber si le molestaba depender de una persona para ducharse o para llevar a cabo tareas cotidianas, a lo que Jiménez respondía que lo asumía "con resignación" y que todavía podía andar con cierta libertad usando un andador.

Jorge Javier quiso poner un toque de humor y apostilló: "Más cosas podrás hacerte sola". Despertando las risas del público y de los colaboradores, Jiménez contestó: "Lo que tú estás pensando ya no me funciona". Chelo García-Cortés también se sumó a la conversación: "No te funciona porque a lo mejor no lo has probado". La entrevistada, sin pelos en la lengua, sentenció: "¿Tú que sabes? ¿Tú me conoces de cintura para abajo?".

Su sueño erótico con Jorge Javier

María no solo se sinceró sobre el estado de su vida sexual, sino que también quiso compartir con la audiencia un sueño erótico que había tenido con Jorge Javier, al que le despertaba mucha curiosidad la historia. La cantante explicó que en su sueño, ella estaba quitando las bolitas de los calcetines con una cuchilla de afeitar, cuando aparecía el presentador de 'El tiempo del descuento' y le pedía que le afeitase.

"Se baja los pantalones, me pongo a afeitarle y, cuando se le quita toda la melena, no tenía colita, tenía rajita", narró la cantante, despertando las risas del público, de los colaboradores y del protagonista de la historia, que no podía parar de reír. "¿Te ponía cachonda?", quiso saber Jorge Javier. "No me dio tiempo, me despertaron", confesaba María. Aprovechando la sinceridad de la cantante, el conductor le preguntó si había estado alguna vez con una mujer, a lo que la entrevistada contestó: "Muchas veces".

"Le diría a María Teresa que Edmundo ha sido un error"

María Jiménez también dio su opinión sobre la ruptura más sonada en las últimas semanas, la de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. La artista comenzaba diciendo que considera que el humorista es un "putañero" porque "siempre tiene un montón de mujeres alrededor". Jiménez explicó que conoce bien cómo actúa Arrocet con las mujeres porque estuvieron trabajando juntos un año y medio, en el cual no le tiró los tejos a ella, pero sí a otras mujeres mientras estaba casado.

María Jiménez opina sobre Edmundo Arrocet en 'Sábado Deluxe'

María Patiño quiso saber qué le diría la cantante a la periodista tras la ruptura y Jiménez lo tuvo claro: "Que Edmundo ha sido un error; si ha salido, pues adiós". Explicó que ella "quiere mucho a Edmundo", pero que no desea que le haga daño a la veterana comunicadora. Además, confesó que ella imaginaba que la historia de amor entre el comediante y la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' llegaría a su fin de esta manera desde que se supo que estaban juntos.

"En este país no se venden discos, ¿cómo te vas a meter a hacer un disco, María Teresa? ¿Quién te ha engañado?", siguió reflexionando Jiménez, en referencia al desastre comercial en el que se embarcaron juntos Bigote y la periodista. Pero la cantante también explicaba que puede empatizar con María Teresa porque el humorista es una persona "que te hace reír desde la mañana hasta la noche" y un embaucador. "Él va mariposeando, mucho ha aguantado con María Teresa", ha sentenciado la cantante.

La sorpresa de Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo ha querido sorprender en directo a María Jiménez y ha llamado al programa para trasmitirle su cariño y admiración: "Para mí, habrá habido voces increíbles y más conocidas en España, María es la más grande porque contigo he sentido y cada vez que escucho una canción tuya vibro". A la artista le ha gustado este mensaje y ha exclamado: "¡Qué linda!".

La hija de la duquesa de Alba ha continuado deshaciéndose en halagos con la cantante y le ha dicho que es "auténtica" y que la quiere mucho. Juntas han hablado de planes de futuro, como la grabación de un disco o la puesta en marcha de una gira teatral. Jorge Javier no ha desaprovechado la oportunidad de ofrecerle a Eugenia visitar 'Sábado Deluxe' para hacer un polígrafo: "Pagamos muy bien". Entre risas, la aristócrata ha rechazado la invitación.