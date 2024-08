Por Joan Centelles Martínez |

Sonsoles Ónega puso fin a sus vacaciones y estrenó una nueva temporada de 'Y ahora, Sonsoles' este lunes 26 de agosto. Lo hizo con una nueva línea gráfica, con una hora más de programa en las tardes de Antena 3 y con la visita de "el personaje del verano", tal y como prometió días antes del arranque. Este personaje fue María José Suárez, que fue la gran baza del primer programa de la temporada del magacín, después de protagonizar durante las últimas semanas la sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Además de la entrevista, la propia Suárez confirmó que pasará a ser una de las colaboradoras habituales del programa.

María José Suárez y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

A la media hora de arrancar el magacín, Ónega abandonaba el plató para ir en busca de Súarez, que se encontraba en una de las salas de las instalaciones de Antena 3. "", le empezaba diciendo la presentadora sobre cómo la veía tras el revés emocional. "", comenzó contestando la invitada, que siguió explicando lo "inesperado" que fue todo y cómo veía su futuro: "". "Teníamos planes de verano y una casa alquilada en Tarifa. Hasta el momento de la mentira, la relación estaba bien", reconoció Suárez, contando que la noticia de la infidelidad le pilló de sopetón.

La invitada también aprovechó para "abanderarse" de todas aquellas mujeres que habían pasado por su misma situación: "No soy ni la primera ni la última. Si esto sirve para que muchas mujeres tomen fuerza, pues mira (...) Tú no sabes la cantidad de mujeres que me han escrito en mis redes sociales para darme las gracias y decirme: 'Gracias por ser un referente para nosotras'". Tras esto, Ónega continuó la entrevista preguntándole por la "decepción" que debió sentir Suárez tras tres años de relación con Escassi: "Yo lo único que pedía en esa relación era honestidad. No teníamos la necesidad de estar con mentiras o engaños. Por eso yo no era celosa. Tampoco me quedo con la decepción, no lo veo con una mentira. Me quedo con los momentos bonitos", explicaba la invitada.

Nuevo fichaje

Suárez explicó que había pasado página, y que en este verano lo había apostado todo a su recuperación: "He hecho deporte, he leído, he empezado clases de bachata...". Fue en ese momento cuando reveló lo que la audiencia no esperaba: "Y luego, tener en un futuro próximo proyectos como el de hoy. Estoy encantada de empezar una nueva etapa como colaboradora en este programa". La presentadora, que sonreía mientras Suárez anunciaba su incorporación al programa, le dedicaba: "Estoy feliz de recibirte y que vayas a estar con nosotros en este equipo". Tras la entrevista, la nueva colaboradora entró en plató en la parte final del programa para seguir hablando largo y tendido de su ruptura y para comentar el resto de temas que trataron en la sección "Flash".